Trường Giang báo tin vui đến người hâm mộ khi Nhã Phương mang thai lần 3. Tranh thủ lúc chưa trang điểm và nghỉ giải lao giữa lúc quay, Lan Phương chăm sóc, chơi đùa cùng các con.
Tin sao Việt: Trang cá nhân, Trường Giang báo tin vui đến người hâm mộ khi Nhã Phương mang thai lần 3. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: "Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018 - 25/9/2025". Trong đó, 25/9/2018 là ngày Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.
Nhân lúc có lịch quay phim ở ngoại thành Hà Nội, Lan Phương đưa các con đi picnic. Cô tranh thủ lúc chưa trang điểm và nghỉ giải lao để chăm sóc, chơi đùa cùng các con. Sau ly hôn với chồng Tây, nữ diễn viên nhanh chóng trở lại với công việc.
Nghệ sĩ Hồng Đào đăng ảnh xưa - nay chụp cùng NSND Hồng Vân.
