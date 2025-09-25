Tin sao Việt: Trang cá nhân, Trường Giang báo tin vui đến người hâm mộ khi Nhã Phương mang thai lần 3. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: "Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018 - 25/9/2025". Trong đó, 25/9/2018 là ngày Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Nhân lúc có lịch quay phim ở ngoại thành Hà Nội, Lan Phương đưa các con đi picnic. Cô tranh thủ lúc chưa trang điểm và nghỉ giải lao để chăm sóc, chơi đùa cùng các con. Sau ly hôn với chồng Tây, nữ diễn viên nhanh chóng trở lại với công việc.

Nghệ sĩ Hồng Đào đăng ảnh xưa - nay chụp cùng NSND Hồng Vân.

Đạo diễn Bình Trọng đăng ảnh hài hước khoe "việc nhẹ lương cao".

NSƯT Chí Trung và bạn gái du lịch Đà Lạt.

Ca sĩ Phương Thanh tận hưởng buổi chiều thảnh thơi đạp xe dạo phố.

Diễn viên Ngọc Huyền trốn trong hộp quà, gây bất ngờ cho Đình Tú để mừng sinh nhật ông xã.

Hoa hậu Kỳ Duyên khoe bữa ăn quân đội cùng các người đẹp Diệp Lâm Anh, Dương Hoàng Yến, Tiểu Vy... khi tham gia "Sao nhập ngũ".

Hoa hậu Thanh Thủy chụp ảnh ở quảng trường Dongdaemun nhân dịp sang Seoul.

Tâm Tít mặc áo tắm cắt khoét, tôn đường cong tuổi 36.

Denis Đặng đăng ảnh hậu trường "Gió ngang khoảng trời xanh" cùng diễn viên Việt Hoa.

Kha Ly được ông xã Thanh Duy chụp ảnh ngắm hoa ở Melbourne.

Ảnh: FBNV