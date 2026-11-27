Gil Lê động viên Hậu Hoàng chiến đấu với ung thư

Ngày 27/11, ca sĩ Gil Lê đăng ảnh chụp cùng Hậu Hoàng trên trang cá nhân. Trong ảnh, hai nghệ sĩ mặc áo hoodie đôi in hình bỏng ngô, đeo kính ngộ nghĩnh. Gil Lê gọi đàn em bằng cái tên thân mật "Út Hậu", nhắn nhủ cô cố gắng và khẳng định mọi người luôn ở bên cạnh Hậu Hoàng trong giai đoạn khó khăn này.

Gil Lê và Hậu Hoàng từng cùng tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng".

Hậu Hoàng thông báo mắc ung thư vào tối 26/11. Nữ YouTuber sinh năm 1995 đăng ảnh nằm truyền dịch trong bệnh viện. Cô cho biết đã nhận tin từ bác sĩ 2 ngày trước đó và tâm trạng vẫn còn nhiều xáo trộn. Hậu Hoàng chưa công bố cụ thể thể bệnh cũng như phác đồ điều trị.

Hồng Đăng ôm vợ ở Trung Quốc

Diễn viên Hồng Đăng chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh du lịch Trung Quốc cùng vợ. Trong ảnh, hai vợ chồng ôm nhau bên lan can ven hồ. Đúng lúc đó, một chú hải âu sải cánh bay ngang ngay phía trên đầu cả hai. Hồng Đăng hài hước khoe với người theo dõi rằng anh đã "săn" được khoảnh khắc này.

Hồng Đăng ôm vợ bên hồ ở Trung Quốc.

Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008. Anh Đào kinh doanh ẩm thực và không hoạt động trong lĩnh vực showbiz song luôn đồng hành với chồng suốt 18 năm qua, kể cả thời điểm anh gặp sóng gió trong sự nghiệp vài năm trước vì sự cố ở trời Tây.

Khoảnh khắc khác của sao Việt:

Ca sĩ Lam Trường cùng Đan Trường, Mỹ Lệ, Phương Thanh tạo dáng trên sân khấu Nhà hát Thành phố.

Năm nay, Lê Phương nhận đề cử ở 2 hạng mục giải Mai Vàng. Ở mảng Điện ảnh, cô được đề cử với "Bóng ma hạnh phúc" và "Cuộc chiến hạ lưu". Ở mảng Sân khấu, Lê Phương được đề cử với vở "Giáng hương" thuộc chương trình "Sân khấu về khuya".

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Ảnh, clip: FBNV