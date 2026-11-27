Á hậu Đào Hiền bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với 9,2 điểm, tốt nghiệp loại xuất sắc. Đề tài cô chọn nghiên cứu chính cách báo mạng điện tử đưa tin về giới giải trí, lĩnh vực cô hoạt động.

Á hậu Đào Hiền (tên đầy đủ Đào Thị Hiền, sinh năm 2001) vừa bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Luận văn của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 mang tên Thông tin về người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 - Đào Thị Hiền.

Kết quả, Á hậu Đào Hiền đạt 9,2 điểm thuộc nhóm điểm cao nhất, tốt nghiệp loại xuất sắc. Theo quy chế, cô được cộng 0,5 điểm do đã có một báo cáo khoa học trước đó. Cô sẽ nhận bằng thạc sĩ vào tháng 12. Bố, em trai cùng một số người thân, bạn bè có mặt chúc mừng Đào Hiền. "Tôi hạnh phúc và biết ơn vì suốt 2 năm học thạc sĩ luôn nhận được sự cổ vũ, động viên quý giá, giúp bản thân có thêm động lực, sự tự tin", cô nói.

Á hậu Đào Hiền nghiên cứu báo chí từ vị trí người trong cuộc

Giải thích lý do chọn đề tài, Đào Hiền cho biết quãng thời gian hoạt động nghệ thuật sau khi đăng quang Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 giúp cô có góc nhìn thực tế của người trong cuộc. Từ chỗ là nhân vật được báo chí phản ánh, cô muốn tìm hiểu bài bản cách báo mạng điện tử vận hành khi đưa tin về giới giải trí.

Á hậu trong buổi bảo vệ luận văn.

Luận văn khảo sát thực trạng nội dung và hình thức thể hiện của tuyến tin về người nổi tiếng trên báo điện tử Việt Nam hiện nay. Tác giả phân tích cả mặt tích cực lẫn hạn chế từ xu hướng khai thác đời tư, tin giật gân, đồng thời đề xuất giải pháp giúp truyền thông giải trí chuyên nghiệp và nhân văn hơn.

Quá trình làm luận văn là giai đoạn nhiều áp lực với á hậu khi phải cân bằng việc học và lịch làm việc dày đặc. Cô vừa khảo sát số liệu, viết và chỉnh sửa bản thảo theo yêu cầu khắt khe của giảng viên hướng dẫn, vừa duy trì lịch đi diễn, dự sự kiện, tham gia hoạt động cộng đồng. Nhiều hôm, Đào Hiền tranh thủ đọc tài liệu, tổng hợp dữ liệu vào đêm muộn sau khi kết thúc sự kiện hoặc tận dụng thời gian di chuyển giữa các lịch trình.

Dự định học tiếp lên tiến sĩ

"Danh hiệu á hậu mở ra cho Hiền nhiều cơ hội nhưng tri thức mới là nền tảng bền vững để đi đường dài. Việc nghiên cứu chuyên sâu về truyền thông giúp Hiền có tư duy đa chiều và bản lĩnh hơn khi làm nghề", người đẹp chia sẻ. Cô xem buổi bảo vệ là cột mốc ý nghĩa sau quãng thời gian tự rèn kỷ luật cho bản thân.

Đào Hiền dự định theo học bậc tiến sĩ.

Sau khi nhận bằng thạc sĩ, Đào Hiền dự định theo học bậc tiến sĩ. Cô cũng mong được thử sức ở vai trò trợ giảng hoặc giảng dạy tại trường đại học, vừa tích lũy kinh nghiệm sư phạm vừa chia sẻ trải nghiệm thực tế với sinh viên. Song song, cô tiếp tục vận dụng kiến thức báo chí - truyền thông vào công việc MC, hoạt động nghệ thuật và các dự án thiện nguyện.

Trước khi học cao học, Đào Hiền tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào tháng 3/2024.

Đào Hiền là em gái của người đẹp Đào Thị Hà, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016. Trước khi giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, cô từng lọt Top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Sau đăng quang, Đào Hiền làm người mẫu, MC song ngữ và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Đào Hiền trình diễn trang phục dân tộc tại Miss Grand Vietnam 2023:

Ảnh: FBNV