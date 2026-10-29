Sao Việt 29/10/2026:

Siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh bán phở mưu sinh

Sau thời gian dài ấp ủ, siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh mở quán phở bò và phở gà. Ngoài việc quản lý, lúc đông khách, anh làm đủ việc từ ghi món, bưng bê, tính tiền đến hướng dẫn khách để xe. Người mẫu nói có những lúc "rất đuối" nhưng vui, cảm thấy tràn đầy hy vọng. Ngày đầu bán phở, Hồ Đức Vĩnh được nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến ủng hộ.

Đây không phải lần đầu Hồ Đức Vĩnh kinh doanh ẩm thực. Vài năm trước, anh từng mở một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng ở Quận 1 cũ. Lần này, để giảm chi phí ban đầu, anh chuyển sang mô hình bình dân.

Ngày đầu bán phở, Hồ Đức Vĩnh được nhiều đồng nghiệp, bạn bè đến ủng hộ.

Đàm Vĩnh Hưng gọi Mỹ Tâm là người yêu cũ

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh ca sĩ Mỹ Tâm tạo dáng thân thiết bên con trai mình - bé Polo Huỳnh và gây chú ý khi gọi nữ đồng nghiệp là "người yêu cũ". Cụ thể, anh thông báo không nhận show vào hôm 21/11 - ngày diễn ra concert See The Light của Mỹ Tâm tại KĐT Vạn Phúc, TPHCM - vì "bận hộ tống người yêu mới (bé Polo) đi xem show của người yêu cũ (Mỹ Tâm)". Chia sẻ hài hước của Đàm Vĩnh Hưng khiến khán giả thích thú, bình luận rôm rả. Nam ca sĩ còn trìu mến ví von Mỹ Tâm là "ánh sáng thực thụ".

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV