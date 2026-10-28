Sao Việt 28/10/2026:

Tin sao Việt 28/10: Lần hiếm hoi NSND Phạm Phương Thảo tiết lộ lý do hạn chế đi hát. Diễn viên Mạnh Trường gây chú ý với bức ảnh "mạo hiểm".

Lý do NSND Phạm Phương Thảo ít hát

Trên trang cá nhân, NSND Phạm Phương Thảo gây chú ý với ảnh thực hiện nghi thức hầu đồng. Trong giá hầu, chị mặc lễ phục lộng lẫy tay múa quạt công, thu hút ánh nhìn với sắc vóc nổi bật.

Phạm Phương Thảo tiết lộ là thanh đồng hầu thánh 14 năm nay. Kể từ năm 2020, sau khi xây đền thờ thánh, chị ít hát hơn, dành thời gian tu tâm sửa mình và muốn tận hưởng cuộc sống bình thường sau 28 năm đi hát. Nữ ca sĩ biết ơn khán giả luôn nhớ và yêu thương dù mình không còn hoạt động sôi nổi như xưa. Việc chị lần đầu lập fanpage trên Facebook cũng để những ai quan tâm mình có kênh để theo dõi.

Phạm Phương Thảo xinh đẹp, rạng rỡ trong lễ phục hầu Cô Chín.

Diễn viên Mạnh Trường với "bức ảnh mạo hiểm nhất"

Diễn viên Mạnh Trường đăng 2 ảnh bức ảnh dắt chó đốm đi dạo với chú thích: "Những bức ảnh mạo hiểm nhất của tôi". Trong ảnh, anh phối đồ đơn giản vẫn lịch thiệp, làm bật lên vẻ nam tính vốn có. Tuổi 41, nam diễn viên luôn giữ gìn hình ảnh phong độ trước công chúng. Mạnh Trường khá chăm cập nhật mạng xã hội và tương tác cùng khán giả. Ngày thường, anh hay chia sẻ về cuộc sống viên mãn bên vợ con.

Diễn viên Mạnh Trường với "bức ảnh mạo hiểm nhất".

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV