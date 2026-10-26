Sao Việt 26/10/2026:

Ca sĩ Đan Trường hội ngộ vợ cũ

Ca sĩ Đan Trường được vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên và con trai đến ủng hộ công việc tại một sự kiện ở Mỹ. Hai người tương tác thân thiết, văn minh hậu ly hôn, nhận nhiều lời khen từ khán giả. Nhiều người dùng mạng tin rằng cách hành xử văn minh giữa Đan Trường và Thủy Tiên tạo môi trường tốt để Thiên Từ lớn lên trong bình yên, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, Đan Trường ghi điểm bởi vẻ ngoài trẻ trung. Sau khi gây tranh luận với màu tóc trắng cách đây không lâu, anh đã nhuộm đen và để lại kiểu tóc bổ luống quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.

Ca sĩ Đan Trường hội ngộ vợ cũ.

Diễn viên Hồng Đăng khoe thành tích mới

Trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Đăng và á hậu Huyền My khoe vừa đoạt giải Ba hạng mục Nghệ sĩ tại một cuộc thi đấu pickleball tại Ba Đình, Hà Nội. Hai người nhận cúp cùng giải thưởng tổng trị giá 50 triệu đồng. Á hậu Huyền My hài hước trách móc: "Anh nói ảnh này dìm em nhưng anh vẫn đăng".

Sau scandal hồi năm 2022, diễn viên Hồng Đăng hiếm khi xuất hiện trước công chúng, hạn chế hoạt động nghệ thuật. Năm nay, anh góp mặt trong phim Đồng hồ đếm ngược và từng lộ diện tại sự kiện ra mắt phim Trại buôn người. Trên mạng xã hội, anh thường cập nhật hình ảnh cuộc sống thường nhật, những khoảnh khắc bên vợ con cũng như các thú vui cá nhân.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV