Diễn viên Thu Quỳnh, Thanh Sơn chia sẻ buổi tập cuối trước tổng duyệt. NSND Xuân Bắc hài hước than nhớ công việc MC khi các đàn em "bao hết sân".
NSND Lan Hương háo hức với Tết Độc lập đặc biệt năm nay, khuyến khích mọi người xem phim "Mưa đỏ" để biết ơn cuộc sống hiện tại và tham dự sự kiện A80.
Anh Tú Atus hài hước hướng dẫn Lương Thùy Linh hát bài hit "Khóa ly biệt" lúc giải lao khi tập diễu hành.
Nhà thiết kế Thủy Nguyễn vừa cho ra mắt bộ sưu tập sử dụng sắc đỏ nồng nàn làm cảm hứng chính, kết hợp kỹ thuật đính nổi 3D và nghệ thuật thủ công tinh xảo, tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc. Màu đỏ vừa đại diện cho may mắn, hạnh phúc trong văn hóa Á Đông, vừa mang ý nghĩa đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
NSƯT Linh Nga đã thả hồn đầy cảm hứng trong sáng tạo hình thể tôn vinh vẻ đẹp truyền thông của áo dài Việt.
