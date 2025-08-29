Tin sao Việt: Trang Pháp xúc động với buổi tập diễu binh đầy ý nghĩa, bày tỏ sự khâm phục các nghệ sĩ gạo cội luôn tập luyện đầy năng lượng dù thời tiết nắng nóng.

Thanh Sơn chia sẻ khoảnh khắc tập luyện: "Mỹ Đình đổ mồ hôi - Ba Đình bớt lộn xộn" trong buổi tập cuối trước giờ tổng duyệt.

NSND Lan Hương háo hức với Tết Độc lập đặc biệt năm nay, khuyến khích mọi người xem phim "Mưa đỏ" để biết ơn cuộc sống hiện tại và tham dự sự kiện A80.

Thu Quỳnh tự hào khoe ảnh bên xe mô hình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với dòng chữ đầy yêu mến: "Bộ nhà mình".

Dương Hoàng Yến vinh dự tham gia khối Biểu diễn A80 tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hoàng Thùy Linh gửi lời biết ơn chân thành với những năng lượng tích cực từ buổi tập luyện diễu hành ý nghĩa.

Diễn viên Thanh Hương tự hào khoe con gái lớp 10 cao gần 1,7m luôn hứa sẽ bảo vệ mẹ trong mọi tình huống.

Trương Ngọc Ánh bày tỏ tình yêu sâu sắc dành cho Tổ quốc với dòng trạng thái: "Tôi yêu Việt Nam".

NSND Xuân Bắc hài hước than vãn khi nhớ công việc MC nhưng các đàn em Mỹ Lan, Lê Anh đã "bao hết sân".

Hậu Hoàng thu hút hàng nghìn lượt tương tác khi chia sẻ khoảnh khắc vui nhộn bên Mũi trưởng Long trong chương trình "Sao nhập ngũ".

Quỳnh Kool thảnh thơi khám phá vẻ đẹp cổ kính của thành phố Ô Trấn, Trung Quốc trong chuyến du lịch.

Hồ Ngọc Hà sành điệu xuất hiện tại đám cưới ở Thụy Điển - quê của chồng Kim Lý.

Anh Tú Atus hài hước hướng dẫn Lương Thùy Linh hát bài hit "Khóa ly biệt" lúc giải lao khi tập diễu hành.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn vừa cho ra mắt bộ sưu tập sử dụng sắc đỏ nồng nàn làm cảm hứng chính, kết hợp kỹ thuật đính nổi 3D và nghệ thuật thủ công tinh xảo, tôn vinh truyền thống văn hóa dân tộc. Màu đỏ vừa đại diện cho may mắn, hạnh phúc trong văn hóa Á Đông, vừa mang ý nghĩa đoàn kết và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

NSƯT Linh Nga đã thả hồn đầy cảm hứng trong sáng tạo hình thể tôn vinh vẻ đẹp truyền thông của áo dài Việt.

aaa



=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.