NSND Thanh Hoa đăng ảnh chụp cùng ca sĩ Hoà Minzy và NSND Quốc Hưng với dòng chia sẻ: Phục trang đại lễ. Ca ngợi Đảng - Bác Hồ. Chúng tôi là người Việt Nam''.

Tin sao Việt: Cộng đồng mạng bật cười khi phát hiện Dương Hoàng Yến diễu hành cùng các em thiếu nhi thay vì đi chung với các nghệ sĩ trong buổi sơ duyệt cho sự kiện A80. Chính cô cũng ngơ ngác không biết tại sao đi lạc vào khối thiếu nhi.

Đỗ Duy Nam đăng ảnh cùng Đen Vâu trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành với lời hát "Đất nước trọn niềm vui": "Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay".

Đức Phúc, Erik và Hòa Minzy đoàn kết trong "Gia đình hoa dâm bụt", tự hào là người Việt Nam.

Trang Pháp xúc động kể về tình người Việt Nam qua câu chuyện được 2 cô hàng xóm giúp ủi áo dài trước buổi tập diễu hành.

Ngọc Thanh Tâm lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ khi selfie cùng các chiến sĩ trước lúc chuẩn bị diễu hành.

Lâm Thanh Nhã đoàn tụ cùng dàn diễn viên của "Tiểu đội 1" trong phim "Mưa đỏ".

Ca sĩ Lê Xuân Hảo tự hào chia sẻ vinh dự được chọn là 1 trong 80 nghệ sĩ tiêu biểu diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.

Gia đình ca sĩ Thanh Thảo bay sang Australia tham gia giải chạy marathon quốc tế.

Vợ chồng nghệ sĩ Ngọc Huyền tình tứ sánh đôi tham dự buổi công chiếu phim "Mang mẹ đi bỏ" tại Mỹ.

Hoa hậu Bảo Ngọc vinh dự được mời tham dự Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước do Bộ Quốc phòng tổ chức.

MC Quỳnh Chi hóm hỉnh chia sẻ hình ảnh con gái.

Trizzie Phương Trinh hạnh phúc mừng con trai út Colin tròn 19 tuổi với bữa tiệc sinh nhật ấm cúng.

Á hậu Ái Châu ngọt ngào gọi ông xã Huỳnh Đông là "người thương, tri kỷ", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với chồng.

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh ngọt ngào tự chúc mừng sinh nhật bản thân với lời nhắn: "Chúc em có được hạnh phúc".

