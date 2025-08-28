Mỹ Tâm bóc trần thủ đoạn lừa đảo, Đại uý công an Minh Hương rạng rỡ tuổi 40Ca sĩ Mỹ Tâm cảnh báo video deepfake lừa đảo. Đại uý công an Minh Hương rạng rỡ tuổi 40 trong bộ ảnh mặc áo dài chào mừng Quốc khánh.
Tin sao Việt: Cộng đồng mạng bật cười khi phát hiện Dương Hoàng Yến diễu hành cùng các em thiếu nhi thay vì đi chung với các nghệ sĩ trong buổi sơ duyệt cho sự kiện A80. Chính cô cũng ngơ ngác không biết tại sao đi lạc vào khối thiếu nhi.
'Mưa đỏ' cán mốc 200 tỷ sau 1 tuần, rạp chiếu quá tảiTính đến 17h30 ngày 28/8, bom tấn "Mưa đỏ" đã trở thành bộ phim chiến tranh đầu tiên cán mốc 200 tỷ nhanh nhất lịch sử.