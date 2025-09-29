saoviet2.jpeg

Tin sao Việt 29/9: Diễn viên, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh mặc áo trễ nải để lộ vòng 1 gợi cảm ở tuổi 50. 

Chồng nhạc trưởng gượng gạo chụp ảnh thời trang cùng Thanh Hằng.

saoviet6.jpg
BTV Quốc Khánh mặc áo đôi, phong cách trẻ trung cùng vợ.
saoviet7.jpg
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Đại Nghĩa thông báo mình đã ổn sau cú ngã ở sân khấu: "Nghĩa rất tiếc và xin cáo lỗi vì đã làm bỏ dở một buổi tối cuối tuần của quý khán giả. Xin hẹn lại quý vị trong một vài ngày tới nhé".
saoviet11.jpeg
Kim Lý chăm sóc Hồ Ngọc Hà rất ân cần. 
saoviet12.jpeg
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thực hiện bộ ảnh cùng 4 con nhân dịp đạo diễn "Lật mặt" đón tuổi mới.
saoviet13.jpeg
Ca sĩ Ông Cao Thắng chơi đùa cùng con gái: "Tàu này chỉ phục vụ quý khách Hannie".
saoviet5.jpeg
Trấn Thành cập nhật ảnh trên trang cá nhân và hỏi người hâm mộ: "Bao lâu rồi ta chưa gặp nhau?".
saoviet1.jpeg
Á hậu Huyền My đăng ảnh chơi pickleball và nói mình "hơi giả trân nhưng mà thôi kệ".
gen h z7062723664009_cedf45d399c9f228909e875c3bc8b897.jpg
Ca sĩ Hồ Lệ Thu tận hưởng không khí mát mẻ ở Hồ Gươm.
saoviet3.jpeg
Diễn viên Hoàng Yến và con gái cùng nhau đi diễn.
gen h z7062723678803_d8ccba1de5502a4b874e9200aedcde84.jpg
Ca sĩ Hà Myo đăng ảnh gợi cảm bên bể bơi.
gen h z7062723663817_f1175af9e5871feb7b96d49dd83f9b7a.jpg
Đàm Thu Trang xin phép tự nhận trong bảng xếp hạng gia đình, mình đẹp nhất nhà.

Ảnh: FBNV