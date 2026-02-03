Màn song ca ngẫu hứng giữa cầu thủ Đình Bắc và ca sĩ Quân A.P

Tin sao Việt 3/2: Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc có màn hội ngộ ca sĩ Quân A.P. Cả hai trò chuyện, ngẫu hứng song ca bài hát "Yêu lại từ đầu" của nhạc sĩ Khắc Việt. Phiên bản hát karaoke của họ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Diễn viên Huyền Lizzie diện váy khoe dáng thon, kèm chia sẻ thả thính: "Chúc anh sau này có tất cả và có cả em".

Ca sĩ Lưu Hương Giang nôn nao không khí Tết: "Xuân của đất trời nay mới đến / Trong tôi xuân đã đến lâu rồi!".

Ca sĩ Mai Tiến Dũng hẹn hò bạn thân Tóc Tiên cà phê, tâm sự những ngày cuối năm.

MC Phương Mai dọn về căn hộ cao cấp rộng 200m2 sau ly hôn.

Ca sĩ Minh Hằng thảnh thơi thưởng thức bữa sáng yêu thích giữa những ngày bận rộn.

MC Thảo Vân khoe bộ trang phục được người bạn thân tặng.

NSND Thanh Ngân được khen đẹp mặn mà ở tuổi 54.

Rapper Suboi vui vì được gặp và trò chuyện với nghệ sĩ Xuân Hinh.

Hoa hậu Khánh Vân diện áo dài đón Tết sớm.

MC Hạnh Phúc vui mừng hội ngộ 2 ca sĩ mình yêu quý là NSND Thu Hiền và NSND Phạm Phương Thảo.

Thúy Ngọc