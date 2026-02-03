NSND Công Lý bị vợ trẻ 'dìm hàng', hoa hậu Lương Thùy Linh lưng trần gợi cảmChị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý đăng ảnh "dìm hàng" chồng với khoảnh khắc nhắm mắt. Diễn viên Hiền Mai tình tứ bên ông xã đại gia chụp ảnh Tết.
Màn song ca ngẫu hứng giữa cầu thủ Đình Bắc và ca sĩ Quân A.P
Tin sao Việt 3/2: Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc có màn hội ngộ ca sĩ Quân A.P. Cả hai trò chuyện, ngẫu hứng song ca bài hát "Yêu lại từ đầu" của nhạc sĩ Khắc Việt. Phiên bản hát karaoke của họ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Thúy Ngọc