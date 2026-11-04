Sao Việt 4/11/2026

Tin sao Việt 4/11: Cục trưởng Xuân Bắc và NSND Tự Long đăng ảnh gặp nhau trong một chương trình. Khánh Thi chia sẻ về sự kiệt sức sau 3 năm và cân nhắc buông tay.

Khánh Thi cân nhắc buông tay sau 3 năm

Kiện tướng dancesport Khánh Thi đăng bài dài trên trang cá nhân, kể lại hành trình 3 năm dốc sức cho công việc. Cô viết rằng từng phải sang Singapore điều trị khi sức khỏe cạn kiệt, nhưng vẫn cố gắng trở về làm tiếp. Hôm nay, lần đầu tiên sau 3 năm, cô thấy lòng trống rỗng, không còn sức cố thêm dù vẫn thương những điều mình từng hết lòng.

Khánh Thi

Khánh Thi hiểu vì sao mình buồn, nhưng nỗi buồn không vì thế mà bớt đau. Cô cho phép bản thân được nghỉ ngơi, được yên lặng. Nếu ngày mai thức dậy lòng vẫn còn buồn, cô quyết định sẽ buông tay, không phải vì chưa từng cố gắng mà vì đã đi đến giới hạn của mình.

NSND Xuân Bắc và Tự Long trêu nhau

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc đăng ảnh bên Đại tá - NSND Tự Long với dòng trạng thái “Nhiều lúc thấy cũng lạ. Trong ánh sáng khác nhau. Hai đứa cùng tươi rói. Hoặc cùng nghiêm mới đau”. Cùng thời điểm, NSND Tự Long cũng đăng ảnh bên Xuân Bắc và chia sẻ: “Gặp nhau trong một chương trình. Nó chợt hỏi mình. Mày đến lâu chưa. Ông hỏi thì tôi xin thưa. Tôi đến từ lúc nó chưa bắt đầu”.

NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc.

Hai nghệ sĩ kỳ cựu thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình sân khấu và truyền hình. Khoảnh khắc lần này thể hiện sự thân tình, hài hước giữa hai người bạn lâu năm trong nghề.

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Minh Phi

Ảnh, clip: FBNV