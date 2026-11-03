Việc Miss Grand Vietnam rút đại diện khỏi MGI All Stars mùa 2 vì những cam kết thiếu nhất quán của ông Nawat giữa lúc Miss Grand International vừa mất nhiều đối tác vừa đối đầu với tổ chức Miss Universe.

Chiếc sash bị tháo ngay trên sân khấu

Chiều 2/11 tại TPHCM, á hậu Ngô Bảo Ngọc bật khóc khi thông báo không tham gia MGI All Stars mùa 2 dù cuộc thi sẽ khởi động trong 3 tuần nữa và cô đã chuẩn bị gần 3 tháng. Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện công ty đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, tháo dải sash đại diện Việt Nam của cô ngay trên sân khấu. “Ở mùa 2, không còn duy nhất 1 đại diện Việt Nam đứng trên sân khấu”, Bảo Ngọc nói về lý do rút lui tại cuộc thi năm nay khi ban tổ chức thay đổi, khác với định hướng ban đầu của cô.

Ngô Bảo Ngọc thông báo rút lui khỏi MGI All Stars mùa 2:

Cuối tháng 10, hoa hậu Hương Giang chia sẻ trên livestream rằng ban tổ chức MGI All Stars đang xem xét khả năng có thêm một đại diện do Miss Universe Vietnam cử đi. Thông tin chưa được khẳng định nhưng gây bất an, bởi năm 2025, ông Nawat (Chủ tịch Miss Grand International - PV) từng tuyên bố Việt Nam chỉ được có 1 đại diện. Ông Hoàng Nhật Nam sau đó gửi thư yêu cầu làm rõ. Qua livestream, ông Nawat thông báo từ mùa 2, Việt Nam có thể cử nhiều người. Đến nay, danh tính đại diện thứ 2 vẫn chưa được công bố.

Đây không phải lần đầu một cam kết của ông Nawat với Việt Nam thay đổi nhanh chóng. Tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 ở Hải Phòng đầu tháng 10, ông khẳng định tân hoa hậu chắc chắn sẽ dự Miss Universe lần thứ 75. “Đừng lo lắng gì cả. Chúng ta sẽ đến đó. Hẹn gặp ở Puerto Rico”, ông nói. Chưa đầy 3 tuần sau, ngày 21/10, MGI xác nhận đại diện Việt Nam cùng Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Lào sẽ không dự Miss Universe năm nay. Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Quỳnh Anh vẫn giữ danh hiệu nhưng mất suất thi quốc tế.

Ông Nawat Itsaragrisil. Ảnh: Tư liệu

Với quyền đăng cai cũng vậy. Tháng 7, ban tổ chức xác nhận Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027, đầu tháng 9 ông Nawat còn cho biết phía Việt Nam đã hoàn tất chi phí. Ngày 29/9, MGI thông báo đưa mùa giải về Thái Lan để kỷ niệm 15 năm, không giải thích thêm về thỏa thuận với Việt Nam.

Cuộc đối đầu với Miss Universe

Phần lớn biến động năm nay gắn với tranh chấp giữa ông Nawat và tổ chức Miss Universe. Ông là CEO của Miss Universe Eastern (MU East), đơn vị được giới thiệu phụ trách nhượng quyền tại 95 lãnh thổ phía Đông, trong đó có Việt Nam. Ngày 15/8, tổ chức Miss Universe khẳng định ông chỉ là giám đốc quốc gia theo giấy phép, không có quyền đại diện cho thương hiệu.

Ngày 18/9, tổ chức này tuyên bố không công nhận các thỏa thuận nhượng quyền ký qua ông tại nhiều nước Đông Nam Á. Phía ông Nawat phản bác, cho rằng MU East và MU West cùng nắm 50% công ty vận hành Miss Universe nên việc bổ nhiệm là hợp lệ. Sau khi các đại diện vắng mặt, MGI tuyên bố vẫn giữ quyền theo hợp đồng và sẽ theo đuổi bằng con đường pháp lý.

Căng thẳng lan sang chính Miss Grand International. Ngày 17/10, tổ chức Miss Universe phản đối quy định của ông Nawat cấm thí sinh lọt top 10 Miss Grand International dự thi cuộc thi khác trong 2 năm, đồng thời yêu cầu các giám đốc quốc gia đang nắm cả 2 bản quyền phải từ bỏ Miss Grand International.

Ecuador thông báo dừng hợp tác với MGI dù đạt vị trí Á hậu 1 Miss Grand International 2026. Ảnh: MGI

Ecuador là trường hợp rõ nhất. Ngày 23/10, CNB Ecuador chấm dứt 7 năm hợp tác với MGI. Bà Tahiz Panus giải thích theo điều kiện hiện tại, đơn vị không thể giữ đồng thời 2 bản quyền nên chọn Miss Universe, Miss World và Miss Supranational.

Cuối tháng 10, Peru đổi giám đốc Miss Grand Peru từ bà Jessica Newton - người vẫn điều hành Miss Peru - sang cựu hoa hậu Luciana Fuster. Bà Newton cho biết MGI đã hỏi ý kiến bà trong mùa thi và câu trả lời của bà rõ ràng nhưng không nói thêm về lý do.

Những cuộc chia tay với nhiều lý do

Thay đổi đối tác bản quyền vốn không hiếm trong ngành hoa hậu nhưng Miss Grand International đã trải qua khá nhiều trường hợp trong thời gian ngắn, mỗi vụ một nguyên nhân. Tháng 10/2024, tổ chức Miss Grand Cambodia tuyên bố dừng chương trình tại nước này sau khi bị tước quyền đăng cai giữa mùa thi. MGI cho rằng phía chủ nhà không đáp ứng hợp đồng, còn đối tác Campuchia phản bác và cáo buộc ông Nawat phát ngôn sai sự thật.

Tháng 11/2024, giám đốc quốc gia Honduras quyết định không gia hạn, cho rằng MGI coi nhẹ khoản đầu tư của các đối tác. Đơn vị nắm bản quyền Ấn Độ chấm dứt hợp tác vì khác biệt định hướng trong khi MGI cáo buộc họ chậm nộp phí. Myanmar bị MGI thu hồi quyền sau khi á hậu 2 nước này và giám đốc quốc gia phản đối kết quả chung kết.

Năm nay, Ấn Độ tiếp tục bị tước quyền đăng cai Miss Grand International 2026 khi chỉ còn khoảng 2 tuần trước ngày khởi động, MGI viện dẫn việc chủ nhà không thực hiện cam kết. Từ tháng 7, tổ chức cũng đăng thông báo tìm đối tác bản quyền tại nhiều thị trường như Colombia, Ghana, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức và Uruguay.

Phát ngôn và ứng xử với các hoa hậu

Bên cạnh chuyện hợp tác, cách ông Nawat ứng xử với thí sinh nhiều lần gây tranh cãi. Ngày 26/10/2022, ông livestream giải thích việc hoa hậu Đoàn Thiên Ân trượt top 10 Miss Grand International với lý do lưng dài, chân ngắn, đùi to và thi đấu chậm chạp. Tháng 3/2023, khi sang Việt Nam, ông xin lỗi nếu lời nói gây tổn thương nhưng vẫn cho rằng đó là góp ý thẳng thắn khiến nhiều khán giả chưa thấy thỏa đáng.

Tháng 5/2025, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 Rachel Gupta (Ấn Độ) tuyên bố trả vương miện vì những lời hứa không được thực hiện và môi trường làm việc độc hại. Cô kể bị nhân sự cuộc thi véo vào người để chỉ ra chỗ cần giảm cân, gần như không nhận trợ cấp và bị dọa tước danh hiệu khi phản ánh. MGI không trả lời cụ thể các cáo buộc, chỉ thông báo tước danh hiệu với lý do cô tự ý nhận dự án bên ngoài và từ chối chuyến công tác Guatemala.

Đoàn Thiên Ân và ông Nawat. Ảnh: MGI

Ngày 4/11/2025 tại Miss Universe 2025 ở Bangkok, ông Nawat lớn tiếng với Hoa hậu Mexico Fátima Bosch trong sự kiện phát trực tiếp, bị cáo buộc gọi cô là “đồ ngốc” - điều ông phủ nhận và sau đó đã xin lỗi. Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha Cantú loại ông khỏi công tác tổ chức.

Miss Grand International vẫn là một trong những cuộc thi sắc đẹp có sức hút lớn, đặc biệt tại châu Á và Mỹ Latinh. Nhưng khi tổ chức Miss Universe buộc các đối tác chọn phe và những cam kết liên tục thay đổi, mùa giải tới sẽ là phép thử cho thấy bao nhiêu giám đốc quốc gia tiếp tục đặt niềm tin vào hệ thống của ông Nawat.