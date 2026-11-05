Đại úy Minh Hương chia sẻ về việc là ngoại lệ
Đại úy, MC Minh Hương đăng bài trên trang cá nhân với nội dung: “Khi em là ngoại lệ, người nóng tính sẽ hóa dịu dàng. Người bận rộn luôn dành thời gian, người đào hoa sẽ coi em là duy nhất”.
MC, Đại úy Minh Hương sinh năm 1985 từng theo học khoa Đàn tỳ bà tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sau đó được khán giả biết đến qua vai Vàng Anh trong phim Nhật ký Vàng Anh năm 2006 và vai Hoài “xù” trong Zippo, Mù tạt và Em (giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2017).
Năm 2018, cô gia nhập lực lượng Công an nhân dân, đảm nhận vai trò MC, biên tập viên tại kênh ANTV – Truyền hình Công an Nhân dân. Tháng 6/2024, cô được thăng cấp bậc hàm Đại úy.
Kim Lý đăng ảnh bên Hà Hồ mừng sinh nhật con
Kim Lý đăng ảnh bên Hà Hồ và 2 con Lisa, Leon trên trang cá nhân, kèm lời chúc: “Chúc mừng sinh nhật lần thứ 6 của 2 con yêu quý của bố - Lisa và Leon. Các con là cả thế giới đối với bố và việc được làm bố của các con là điều tuyệt vời nhất với bố. Bố biết ơn từng ngày và không thể chờ đợi để xem tương lai sẽ mang đến điều gì. Yêu các con vô hạn".
Hình ảnh gia đình được đăng nhân dịp sinh nhật lần thứ 6 của 2 bé cũng là ngày vui của Hà Hồ khi trở thành đại sứ thương hiệu của một hãng trang sức cao cấp. Kim Lý và Hà Hồ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường của các con trên mạng xã hội.
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Minh Phi
Ảnh, clip: FBNV