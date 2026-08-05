3 người đẹp cùng tên Phương Oanh, một diễn viên đang gồng mình qua biến cố3 sao Việt trùng tên Phương Oanh: một diễn viên vượt biến cố hôn nhân với Shark Bình, một tân hoa hậu nhận trọng trách quốc tế và một người mẫu Việt chinh phục 4 kinh đô thời trang thế giới.
Sao Việt 5/8: NSƯT Chí Trung vừa đăng clip "tuyên chiến" với tuổi già. Theo anh, người cao tuổi không nên tự giới hạn cuộc sống mà hãy làm bản thân bận rộn với đi du lịch, đọc sách, cập nhật mạng xã hội, gặp gỡ bạn bè... biến tuổi già thành quãng thời gian đẹp nhất mà "tuổi trẻ mải mê kiếm tiền" không có được. Đáng chú ý, khi nói về cái chết, anh cho hay: "Nếu một ngày thần chết gõ cửa, cứ bảo ông ấy đợi 5 phút rồi đi pha ấm trà, đăng bức ảnh vừa đi du lịch về và viết dòng trạng thái cuối cùng: 'Xin lỗi cả nhà, hôm nay Chí Trung bận sang một thế giới mới. Hẹn gặp lại, tạm biệt'".
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Tú Liên