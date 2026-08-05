Sao Việt 5/8: NSƯT Chí Trung vừa đăng clip "tuyên chiến" với tuổi già. Theo anh, người cao tuổi không nên tự giới hạn cuộc sống mà hãy làm bản thân bận rộn với đi du lịch, đọc sách, cập nhật mạng xã hội, gặp gỡ bạn bè... biến tuổi già thành quãng thời gian đẹp nhất mà "tuổi trẻ mải mê kiếm tiền" không có được. Đáng chú ý, khi nói về cái chết, anh cho hay: "Nếu một ngày thần chết gõ cửa, cứ bảo ông ấy đợi 5 phút rồi đi pha ấm trà, đăng bức ảnh vừa đi du lịch về và viết dòng trạng thái cuối cùng: 'Xin lỗi cả nhà, hôm nay Chí Trung bận sang một thế giới mới. Hẹn gặp lại, tạm biệt'".

Giữa tranh cãi với một doanh nhân nổi tiếng, người đẹp Lý Nhã Kỳ bất ngờ đăng bộ ảnh sắc sảo.

Ca sĩ Lê Hoàng nhóm The Men cân nhắc sinh thêm con.

Hot girl Cindy Lư đăng ảnh Đạt G bên ông nội - danh hài, NSƯT Bảo Quốc.

Ca sĩ Hoàng Tôn chụp ảnh kỷ niệm bên cừu trong chuyến đi Khánh Hòa.

MC Đức Bảo tự nhận là "người chồng tệ nhất thế gian" vì bận công việc, không thể tổ chức tiệc sinh nhật cho bà xã.

Ca sĩ Jaysonlei vui gặp đàn anh - ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hai người cách nhau 32 tuổi.

Nam vương Hàn Việt "thả thính" fan.

"Anh tài" Hồ Đông Quan đi chơi trang trại.

NSND Tự Long quấn quýt vợ giảng viên.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Minh - con trai Minh Thư "Tam ca áo trắng" - tự hào khi có thể nối nghiệp mẹ.

=> Xem thêm những hình ảnh làng sao mới nhất trên VietNamNet.

Tú Liên