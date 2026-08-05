Hồng Vân, Hồng Đào hòa giọng ca khúc "Tình nghệ sĩ"
Mi Lê
Ảnh, clip: FBNV, Tư liệu
NSND Trịnh Kim Chi khác lạ với son đỏ thắm, má hồng tươi và mái tóc xoăn. MC Lại Văn Sâm hát cùng NSND Hồng Vân trên phố cổ Hội An khiến khán giả thích thú.
Hơn 1 năm về Việt Nam làm việc với vị trí Phó Giám đốc Sân khấu kịch Hồng Vân, Khôi Nguyên hòa nhập tốt với môi trường mới, thấy nhiều cơ hội và thử thách trong công việc.
Nghệ sĩ Hồng Đào tuổi 64 vẫn ‘đắt show’, được săn đón ở lĩnh vực phim ảnh. Sau đổ vỡ, chị tận hưởng cuộc sống độc thân bình yên bên 2 con gái.