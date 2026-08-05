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Tình bạn của NSND Hồng Vân và nghệ sĩ Hồng Đào bắt đầu khi cùng học trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM - PV). Dù Hồng Đào lớn hơn 4 tuổi, hai người hợp tính cách, nhanh chóng gắn bó. Thuở đi học, Hồng Vân thường được giao đóng những vai cá tính, số phận khắc nghiệt. Chị nói vui ngày xưa bị ghét hơn Hồng Đào do bạn thân hay thể hiện các vai đào thương.
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Sau khi tốt nghiệp, hai nghệ sĩ về công tác tại Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ 5B, được đánh giá là đôi bạn diễn ăn ý trong các vở: Ngôi nhà không có đàn ông, Lôi vũ, Chuyến tàu hoàng hôn... Trong công việc, Hồng Vân và Hồng Đào cãi nhau nhiều nhưng chỉ cần xong việc lại trở thành đôi bạn thân hay đèo nhau đi ăn vặt, mua phấn son ở chợ Bến Thành. Lúc khó khăn, Hồng Vân từng làm thợ uốn tóc tại tiệm Đông Kinh, Hồng Đào cũng đến phụ bạn trang điểm cho cô dâu.
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Năm 1994, Hồng Đào sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Buổi tiễn bạn thân ở sân bay, Hồng Vân rất buồn và tiếc nuối. Sống xa nhau nửa vòng trái đất, hai người vẫn duy trì được tình bạn thân thiết. Họ thường hỏi thăm nhau bỗ bã nhưng đầy tình cảm. Hồng Vân thỉnh thoảng sang Mỹ du lịch, thăm con đều tranh thủ hẹn gặp bạn thân hàn huyên tâm sự còn Hồng Đào lần nào về nước cũng tìm chị đầu tiên. Dù tình bạn khăng khít, họ vẫn tiếc nuối vì không còn nhiều dịp cùng nhau "tung hoành sân khấu" như xưa. 
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Một lần, Hồng Đào bị ốm phải nằm viện, Hồng Vân hay tin lập tức bay sang Mỹ thăm. Một lần khác, Hồng Đào và Hồng Vân có dịp cùng nhau đón sinh nhật tại sân bay. Hai người nhìn mái tóc bạc của nhau và lặng im hồi lâu, cùng hồi tưởng "thời tóc xanh khi vô cùng tự tin về nhan sắc". 
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Trong hàng chục năm, Hồng Vân và Hồng Đào luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời nhau. Khi con gái Hồng Vân sang Mỹ du học, Hồng Đào hỗ trợ bạn trông nom và giúp Xí Ngầu làm quen với cuộc sống mới. Hồng Đào yêu thương con cái của bạn thân, được Xí Ngầu xem như người mẹ thứ hai. Ngược lại, lúc Hồng Đào ly hôn ở tuổi U60, Hồng Vân là chỗ dựa vững chắc cho bạn mình. 
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Trong nghề, Hồng Vân và Hồng Đào đều là những nghệ sĩ gạo cội có tên tuổi, vị trí hàng đầu. Tuổi 60, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với đam mê sân khấu, vừa điều hành sân khấu riêng vừa vun vén, đào tạo thế hệ diễn viên kịch trẻ kế thừa. Trong khi đó, tuổi 64, Hồng Đào thành công chuyển hướng từ diễn viên sân khấu sang diễn viên điện ảnh, trở thành ngôi sao hạng A được săn đón bậc nhất. Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, Hồng Đào là 1 trong 4 diễn viên điện ảnh có mức cát-sê cao nhất tại Việt Nam. 
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Nhìn lại hành trình đã đi cùng nhau, Hồng Vân nói mang ơn đàn chị còn Hồng Đào mong tình bạn của họ sẽ mãi trường tồn theo thời gian.  

Hồng Vân, Hồng Đào hòa giọng ca khúc "Tình nghệ sĩ"

Mi Lê
Ảnh, clip: FBNV, Tư liệu