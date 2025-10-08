Cụ thể, ca sĩ Lynda Trang Đài xin Tòa án chấp thuận đơn xin tình nguyện nhận tội khi vắng mặt (plea of no contest in absentia) đối với tội trộm cắp vặt.

Trong đơn, cô xác nhận mình có đủ năng lực pháp lý và tinh thần để đưa ra quyết định, không bị ép buộc, dụ dỗ, đe dọa.

"Tôi hiểu rõ các quyền của mình. Bằng việc ký đơn này, tôi từ bỏ quyền đối chất và thẩm vấn nhân chứng của bên công tố. Tôi từ bỏ quyền yêu cầu trình bày bằng chứng từ phía công tố và đồng ý rằng các bằng chứng của bên công tố đủ căn cứ buộc tội tôi. Luật sư của tôi và bên công tố đã ký thỏa thuận về mức án sau khi tôi nhận tội", trích đơn.

Việc ký đơn này đồng nghĩa Lynda Trang Đài chấp nhận hình phạt cao nhất cho tội trộm cắp vặt là 1 năm tù giam hoặc phạt ít nhất 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng); thậm chí là cả hai.

Ca sĩ Lynda Trang Đài. Ảnh: Tư liệu

Chia sẻ thêm với báo VietNamNet, một luật sư người Việt đang làm việc tại California, Mỹ xin giấu tên cho biết đơn xin tình nguyện nhận tội khi vắng mặt là thủ tục đặc thù trong hệ thống tòa án Mỹ.

Tình nguyện nhận tội khi vắng mặt phải được hiểu là thái độ pháp lý, không có ý nghĩa chính thức nhận tội hay phủ nhận tội.

Người ký đơn này xin vắng mặt tại phiên xử, không tranh cãi cáo buộc của công tố viên và chấp nhận phán quyết của Tòa án dựa trên thỏa thuận nhận tội.

"Nghịch lý là 'tình nguyện nhận tội' thường là kết quả thương lượng giữa luật sư và công tố viên, đổi lại bị cáo được án nhẹ hơn. Vì thủ tục này giúp Tòa án xét xử nhanh, giảm tải công việc của thẩm phán", vị luật sư nói.

Anh cũng chia sẻ thêm vì đơn "tình nguyện nhận tội" không đồng nghĩa với nhận tội nên bị cáo hoàn toàn có thể giữ lập luận vô tội ở nơi khác.

Trước đó, ca sĩ Lynda Trang Đài nộp đơn tham gia Chương trình Chuyển hướng trước xét xử - chương trình mà người phạm tội tham gia các khóa học đào tạo bắt buộc, thực hiện lao động công ích, bồi thường thiệt hại và tuân thủ chế độ giám sát... để tránh bị truy tố hình sự đối với tội nhẹ.

Tuy nhiên, cô không đủ điều kiện tham gia chương trình này do "từng bị kết án về tội trộm cắp vặt".

Ngày 5/1 tại Orlando (Florida, Mỹ), ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát bắt giữ và buộc tội trộm cắp tài sản mức độ 1 - tội nhẹ do lấy một món phụ kiện Airpod trị giá 330 USD (8,3 triệu đồng) ra khỏi cửa hàng của thương hiệu Gucci tại The Mall at Millenia mà không thanh toán.

Lynda Trang Đài được đưa đến nhà giam ở Hạt Orange. Ngày 6/1, chị đóng 1.000 USD (25 triệu đồng) chi phí bảo lãnh và được tại ngoại.