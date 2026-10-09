Sao Việt 9/10/2026

Vợ chồng diễn viên Mạnh Trường mặn nồng

Trên trang cá nhân, vợ chồng diễn viên Mạnh Trường - Lan Phương chia sẻ video có mặt tại một khu du lịch sinh thái. Trong video, cặp đôi quấn quýt, mặn nồng, cùng nhau dạo mát, thưởng thức cảnh thiên nhiên và dùng bữa bên hồ. Đáng chú ý, lúc dùng bữa, Lan Phương phát hiện một con rắn nước đang tiến đến gần chỗ Mạnh Trường bèn trêu ông xã là "bạn đến tìm" khiến cả hai cười nghiêng ngả.

Trên mạng xã hội, vợ chồng Mạnh Trường không ngại bày tỏ tình cảm, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Phạm Lan Phương và Mạnh Trường vốn là bạn học từ cấp 2 nên rất hiểu nhau, tính tình đồng điệu. Sau 6 năm hẹn hò, năm 2008, cặp đôi chính thức tiến tới hôn nhân. Họ có 3 con, đến nay vẫn mặn nồng, hạnh phúc. Mạnh Trường và vợ sở hữu biệt thự sân vườn rộng 600m2 tại Lương Sơn, Hòa Bình nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Ca sĩ Quỳnh Nga xinh đẹp lẻ bóng

Ca sĩ, diễn viên Quỳnh Nga vừa cập nhật hình ảnh mới với phong cách nữ tính, ngọt ngào và trẻ trung. Cô diện váy hai dây ngắn dáng babydoll màu be (nâu nhạt) với phần cổ váy xẻ rộng phóng khoáng, điểm nhấn trung tâm là chiếc nơ to bản trang trí trước ngực kèm dải ruy-băng rủ dài. Chiếc váy giúp nữ diễn viên khoe làn da trắng cùng vóc dáng mảnh khảnh.

Cách đây không lâu, Quỳnh Nga công khai quan hệ tình cảm cùng diễn viên, NSƯT Việt Anh. Cặp đôi không ngại cập nhật ảnh cùng nhau đi du lịch, chơi pickleball và chụp bộ ảnh mới. Cô còn được Việt Anh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng, cùng nhau đón tuổi 38.

Ca sĩ, diễn viên Quỳnh Nga.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

Vợ chồng MC Hạnh Phúc khoe 2 con "đủ nếp đủ tẻ".

Ca sĩ Nguyên Hà bày tỏ tình cảm đến chồng CEO người Hàn.

Ca sĩ Quang Lê dạo phố bằng xe máy.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy mê không khí vùng cao.

Ca sĩ Thảo Trang khoe vóc dáng quyến rũ.

Ca sĩ S.T Sơn Thạch gây cười khi vừa tập gym vừa đắp mặt nạ dưỡng da.

Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đăng ảnh tình tứ.

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh chăm tập gym.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ đưa mẹ đi thăm mộ bố.

Sao Việt hôm qua: Sao Việt 8/10/2026: Tiến sĩ Anh Thơ 'ở đây chờ người', Mỹ Tâm U50 khoe nhan sắc 'chủ tịch'

Tú Liên