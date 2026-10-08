Ca sĩ Mỹ Tâm khoe nhan sắc "chủ tịch"

Ca sĩ Mỹ Tâm đăng loạt ảnh chăm chỉ làm việc tại công ty riêng - tòa nhà trị giá ước tính hơn 50 tỷ đồng mà chị sở hữu. Thời gian gần đây, "Họa mi tóc nâu" và ê-kíp tất bật chuẩn bị cho concert See the light tại TPHCM sắp tới. Loạt ảnh mới của Mỹ Tâm được người hâm mộ khen đẹp quyền lực, nhan sắc đậm chất "chủ tịch". 

Không chỉ khí chất, ở tuổi U50, Mỹ Tâm còn được đánh giá cao bởi vẻ trẻ trung. Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện với phóng viên VietNamNet trước đó, Mỹ Tâm từng khẳng định không hay chăm sóc ngoại hình như lời đồn. Chị chăm sóc da khoảng 1-2 lần/tuần, mỗi lần khoảng 2,5 tiếng, ngoài ra không làm gì thêm và chưa từng có ý định can thiệp dao kéo. 

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Ca sĩ Mỹ Tâm. 

Tiến sĩ Anh Thơ "ở đây chờ người"

Tiến sĩ, ca sĩ Anh Thơ vừa đăng loạt ảnh tạo dáng trong một không gian đậm chất hoài cổ. Trong ảnh, chị diện thiết kế đầm thanh lịch và đơn giản. "Nếu một ngày người nhớ đường về, em vẫn ở đây bình yên chờ người", nữ ca sĩ viết.

Những năm qua, Anh Thơ vẫn đều đặn cập nhật mạng xã hội, chia sẻ từ công việc đến cuộc sống thường nhật; mang đến hình ảnh gần gũi, hòa đồng khác với vẻ lộng lẫy trên sân khấu hoặc sự nghiêm nghị trên giảng đường. 

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Ca sĩ Anh Thơ.

Khoảnh khắc khác của sao Việt

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MC Hoàng Oanh khoe vóc dáng săn chắc khi tham gia giải chạy. 
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Anh Thơ - vợ MC Bình Minh thanh lịch dự sự kiện.
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Ca sĩ Nhật Kim Anh cùng người thân đi xem phim.
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Ca sĩ Đông Nhi mê chơi pickleball.
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Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc than mặt tròn.
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Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Hồ Quang Hiếu.
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Rapper Karik bảnh bao dạo phố.
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Diva Hồng Nhung thưởng thức bữa trưa sang trọng.

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Tú Liên