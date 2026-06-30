Buổi giới thiệu dự án Viên đạn cuối cùng của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026. Phim lấy cảm hứng từ hành trình của Hoàng Xuân Vinh - vận động viên đầu tiên mang về Huy chương Vàng Olympic cho thể thao Việt Nam.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Tác phẩm không chỉ tái hiện khoảnh khắc lịch sử đã làm nên niềm tự hào của dân tộc mà còn kể câu chuyện về nghị lực, sự kỷ luật, tình thầy trò và những hy sinh thầm lặng phía sau ánh hào quang của một nhà vô địch.

Nhan Phúc Vinh bày tỏ hạnh phúc khi được giao đảm nhận vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên với điện ảnh sau thời gian dài “im hơi lặng tiếng”.

Anh hóm hỉnh chia sẻ: “Thanh xuân của mình và đồng nghiệp gói gọn vào đây”. Dự án mất gần 7 năm để thành hình do bị gián đoạn bởi dịch Covid-19 và nhiều yếu tố khách quan.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Nhan Phúc Vinh được chính xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn từ tư thế đứng bắn, cách lấy hơi đến từng động tác trên trường bắn.

Nhan Phúc Vinh được chính xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và HLV Nguyễn Thị Nhung hướng dẫn từng kỹ thuật trên trường bắn.

“Áp lực không chỉ nằm ở ngoại hình hay kỹ thuật cầm súng mà còn ở việc làm sao để khán giả tin rằng nhân vật trên màn ảnh mang tinh thần của một nhà vô địch Olympic”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói ngoài Nhan Phúc Vinh, anh chưa nghĩ ra gương mặt nào phù hợp hơn để vào vai Hoàng Xuân Vinh. Theo đạo diễn, giữa nam diễn viên và nguyên mẫu có những điểm tương đồng ở sự thẳng thắn, hài hước và nét tính cách riêng.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đồng thời giữ vai trò cố vấn dự án. Anh bày tỏ niềm xúc động nghẹn ngào khi lần đầu chứng kiến câu chuyện cuộc đời mình được chuyển thể thành điện ảnh.

“Tôi hy vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự kiên trì, tinh thần kỷ luật và niềm tin vào những mục tiêu tưởng chừng không thể chinh phục”, anh nói.

Đinh Tuấn Vũ mất gần 7 năm theo đuổi dự án (từ năm 2019) để có thể hoàn thành phim. Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn nói điều khiến anh cảm thấy áp lực nhất với dự án chính là làm sao giữ được tinh thần của câu chuyện thật nhưng vẫn tạo ra một tác phẩm điện ảnh có đời sống riêng.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ mất 7 năm theo đuổi dự án.

Đạo diễn kể ban đầu, nhiều người nghĩ phim sẽ là một dự án về bắn súng hay thành tích thể thao. Nhưng càng đi sâu vào quá trình phát triển kịch bản, anh càng nhận ra điều khiến mình muốn kể không nằm ở tấm Huy chương Vàng Olympic mà ở những con người phía sau nó.

“Điều tôi quan tâm nhất là hành trình của một con người khi đứng giữa trách nhiệm với Tổ quốc, khát vọng chiến thắng và tình yêu dành cho gia đình. Có những quyết định không có đúng hay sai, chỉ có những điều mình buộc phải lựa chọn”, anh bày tỏ.

Đinh Tuấn Vũ tin đó cũng là lý do câu chuyện này có thể chạm đến cả những khán giả không yêu thể thao. Bởi cuối cùng, đây vẫn là câu chuyện về con người, về gia đình và về những điều chúng ta sẵn sàng đánh đổi cho những người mình yêu thương.

Phim quy tụ đội ngũ sáng tạo đến từ 2 quốc gia, có sự đồng hành của nhà sản xuất Patrick Park - người từng tham gia sản xuất bộ phim đoạt giải Oscar Parasite (Ký sinh trùng).

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ và dàn diễn viên. Nhan Phúc Vinh sẽ đóng vai Hoàng Xuân Vinh trên phim.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc góp mặt trong tác phẩm gồm: Lee Kyung Young, Lee Jung Eun và Jung Il Woo, bên cạnh dàn diễn viên Việt Nam như Nhan Phúc Vinh, Thanh Hương, Lương Gia Huy cùng nhiều gương mặt nổi bật khác. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới.

Vận động viên, Đại tá Hoàng Xuân Vinh sinh năm 1974, có sự nghiệp thể thao lẫy lừng với quá trình tập luyện, thi đấu và gặt hái được nhiều thành tích. Anh từng giành hàng chục Huy chương Vàng SEA Games, 2 Huy chương Vàng Cúp bắn súng thế giới. Năm 2016, anh làm nên lịch sử cho thể thao nước nhà khi giành huy chương vàng Olympic ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, đồng thời phá kỷ lục. Cũng tại thế vận hội năm đó ở Brazil, anh giành thêm Huy chương Bạc nội dung 10m súng ngắn bắn chậm. Xuân Vinh giải nghệ từ năm 2021, chuyển sang công tác huấn luyện tại đội tuyển bắn súng Việt Nam. Hết năm 2023, anh rời đội tuyển, trở về giữ vị trí trưởng bộ môn bắn súng Trung tâm thể thao Quân đội (Bộ Quốc phòng).

Clip Nhan Phúc Vinh ưa thích hoạt động leo núi

Ảnh, clip: Tư liệu