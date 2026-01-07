Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, gió mạnh đã khiến bảng hiệu quảng cáo của cửa hàng Viettel Store ở số 05, đường Y Wang, phường Ea Kao, bất ngờ đổ sập.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Hải Dương

Thời điểm xảy ra vụ việc, bà N.T.T. (60 tuổi, ngụ phường Ea Kao) cùng con trai vừa mua điện thoại trong cửa hàng bước ra.

Lúc này, người con trai nhanh chân chạy thoát, riêng bà T. bị bảng quảng cáo đè trúng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Nhiều xe máy cũng bị bảng hiệu đè lên. Ảnh: Hải Dương

Ngoài ra, một ô tô và nhiều xe máy đỗ trên vỉa hè cũng bị bảng hiệu đè trúng gây hư hỏng.

Hiện tại, UBND phường Ea Kao đang phối hợp với Công an phường khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông trên đường.