XEM CLIP: Hiện trường bờ kè sông Ba bị đổ sập

Khu vực bờ kè sông Ba (đoạn qua thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành) bị đổ sập khiến 4 người tử vong đang hư hỏng nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đoạn bờ kè bị đổ sập kéo dài khoảng 20m, nhiều mảng bê tông vỡ vụn, làm lộ ra các hàm ếch lớn bên dưới.

Ngoài ra, khu vực tiếp giáp hai bên hiện trường vụ tai nạn cũng bị lũ cuốn, tạo ra nhiều hàm ếch và vết nứt lớn kéo dài; lũ còn cuốn trôi hoàn toàn sân bóng chuyền cạnh bờ kè. Sau vụ tai nạn, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm qua lại tại khu vực này.

Hiện trường bờ kè bị đổ sập khiến 4 người tử vong. Ảnh: Hải Dương

Trao đổi với VietNamNet ngày 6/1, ông Võ Bá Đạt – Chủ tịch UBND xã Sơn Thành cho biết, bờ kè sông Ba đoạn qua thôn Lạc Mỹ được đưa vào sử dụng từ năm 2019. Trong trận lũ vừa qua, nhiều đoạn chân bờ kè bị cuốn trôi, tạo ra các hàm ếch lớn. Chính quyền địa phương đã giăng dây và cắm biển cấm lưu thông, nhưng biển cấm đã bị mất, dây cũng bị cắt.

Về thông tin xe chở vật liệu chạy qua hàm ếch trước khi bờ kè bị sập, ông Đạt cho biết, địa phương có nghe dư luận phản ánh về vấn đề này nhưng chưa xác định được cụ thể, nên chưa thể cung cấp thông tin.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 2/1, vợ chồng ông Bùi Xuân V. (64 tuổi), bà Lê Thị T. (64 tuổi) và vợ chồng ông Đỗ Xuân H. (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim L. (58 tuổi, đều trú tại thôn Lạc Mỹ) cùng nhau đi trồng keo thuê ở khu vực cạnh bờ kè sông Ba.

Thời điểm này, trời mưa lớn nên 4 người đến trú tại hàm ếch dưới tấm bê tông bờ kè sông Ba. Sau đó, tấm bê tông bị sập khiến các nạn nhân tử vong.

Hình ảnh ghi tại bờ kè sông Ba vào chiều 4/1:

Khu vực bờ kè bị đổ sập kéo dài khoảng 20m. Ảnh: Hải Dương

Ruộng keo nơi 4 nạn nhân trồng thuê ở cạnh hiện trường. Ảnh: Hải Dương

