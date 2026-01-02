Clip: Dỡ mảng bê tông đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài (Nguồn: TB)

Chiều 2/1, trao đổi với VietNamNet, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự việc xảy ra vào sáng nay. Qua xác minh, 4 nạn nhân tử vong trong vụ sập bờ kè là hai cặp vợ chồng, trú tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành.

Trước đó, khoảng 9h30 cùng ngày, vợ chồng ông Bùi Xuân V. (64 tuổi), bà Lê Thị T. (64 tuổi) cùng vợ chồng ông Đỗ Xuân H. (62 tuổi), bà Nguyễn Thị Kim L. (58 tuổi) đều trú tại thôn Lạc Mỹ, đi trồng keo.

Lúc này, trời đổ mưa lớn nên cả 4 người đến trú dưới tấm bê tông của bờ kè ở thôn Lạc Mỹ. Trú mưa được một lúc thì tấm bê tông của bờ kè bị sập khiến 4 người tử vong tại chỗ.