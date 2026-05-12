Ngày 12/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, trú phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Trung Nghĩa sau khi bị bắt giữ. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, Phạm Trung Nghĩa quen biết anh L. (38 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk). Sau đó, Nghĩa nhiều lần chủ động mời anh L. đi ăn uống và gửi các hình ảnh nhằm tạo vỏ bọc, đánh bóng uy tín cá nhân.

Từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023, do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Nghĩa nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với một số người làm việc tại Hải quan khu vực miền Nam nên có thể mua xe Mercedes GLC 300 giá rẻ.

Tin tưởng, anh L. nhiều lần chuyển cho Nghĩa tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng nhờ mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nghĩa đã chiếm đoạt để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 4/5, lực lượng công an bắt giữ Nghĩa khi đang lẩn trốn tại phường An Khánh, TPHCM.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại liên quan đến đối tượng Nghĩa liên hệ cơ quan công an gần nhất hoặc đến Công an tỉnh Đắk Lắk (số 333 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột) để trình báo, phục vụ điều tra.