Ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mận (44 tuổi, còn gọi là Thúy, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam bị can Mận. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2024-3/2025, Mận bị cáo buộc mạo danh nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc có quan hệ với một số bộ, ngành Trung ương để tạo lòng tin với doanh nghiệp đang thi công Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Với vỏ bọc này, Mận hứa hẹn sẽ đứng ra lo liệu, hoàn thiện "hồ sơ năng lực tài chính" cho doanh nghiệp nói trên.

Tin tưởng lời hứa, phía doanh nghiệp đã chuyển cho Mận tổng cộng 660 triệu đồng.