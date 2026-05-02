Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, hiện vẫn còn nhiều cá nhân thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhưng lại ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập thực hiện thay, dẫn đến chưa đúng quy định.

Việc ủy quyền sai đối tượng không chỉ làm sai lệch nghĩa vụ thuế mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cụ thể, người nộp thuế có thể bị truy thu, tính tiền chậm nộp đối với khoản thuế phát sinh; bị xử phạt hành chính do chậm nộp hồ sơ; hoặc không được hoàn thuế nếu chưa hoàn tất quyết toán các năm trước.

Cơ quan thuế lưu ý, ngay cả khi đã ủy quyền, người nộp thuế vẫn cần chủ động rà soát điều kiện của mình để xác định có thuộc diện được ủy quyền hay không. Việc rà soát kịp thời giúp tránh tình trạng ủy quyền sai quy định và các hệ quả phát sinh.

Để thuận tiện, người nộp thuế có thể tra cứu và rà soát các nguồn thu nhập, số thuế đã khấu trừ thông qua ứng dụng eTax Mobile. Đây là công cụ hữu ích giúp đối chiếu thông tin và hỗ trợ xác định nghĩa vụ quyết toán của bản thân.

Đồng thời, người nộp thuế cũng phải rà soát toàn bộ thu nhập thực tế phát sinh để xác định chính xác nghĩa vụ thuế của mình. Khi có vướng mắc, người nộp thuế cần kịp thời liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cũng lưu ý, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2025 đối với cá nhân tự quyết toán là ngày 4/5/2026 (trừ trường hợp cá nhân có số thuế được hoàn). Người nộp thuế cần chủ động kiểm tra lại tình trạng của mình và nộp hồ sơ đúng hạn nếu thuộc diện phải trực tiếp quyết toán.

Các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN trên eTax Mobile

Thuế cơ sở 3 tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn cụ thể các bước nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN trên eTax Mobile như sau:

- Mở ứng dụng eTax Mobile, đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu (hoặc tài khoản định danh điện tử nếu có).

- Vào chức năng lập tờ khai => chọn “Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN” => chọn tiếp “Hỗ trợ lập tờ khai quyết toán”.

- Tra cứu dữ liệu quyết toán bằng cách chọn năm quyết toán => nhấn “Tra cứu”.

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về: Thu nhập, thuế đã khấu trừ, giảm trừ gia cảnh… Tuy nhiên, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ, nếu sai cần liên hệ công ty chi trả để điều chỉnh.

- Tạo tờ khai quyết toán bằng cách nhấn “Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý”. Lúc này, hệ thống tự điền sẵn nhiều chỉ tiêu, người nộp thuế cần kiểm tra và bổ sung thông tin nếu cần (người phụ thuộc, thu nhập khác).

- Đính kèm hồ sơ (nếu có) về chứng từ, khấu trừ thuế, giấy tờ liên quan.

- Nộp tờ khai bằng cách nhấn “Nộp tờ khai”. Sau đó nhập mã OTP gửi về điện thoại để xác thực.