Sự kiện không chỉ quy tụ gần chuyên viên kinh doanh từ hơn 50 đại lý, mà còn được dàn dựng như một đại tiệc văn hóa - nghệ thuật, do “phù thủy sân khấu” Long Kan đạo diễn. Ngay trước giờ G, những hình ảnh đầu tiên từ sân khấu và không gian sự kiện đã được hé lộ.

Concept văn hóa độc đáo trong một lễ ra quân dự án bất động sản

Lễ ra quân dự án La Tiên Villa được lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, sử dụng chất liệu nghệ thuật bản địa kết hợp cùng ngôn ngữ thời đại và công nghệ đỉnh cao để tái hiện câu chuyện của miền “Đất Tiên Vịnh Ngọc”. Chủ đề “Sóng vọng miền Tiên” là tiếng gọi của âm vang di sản trống đồng nghìn năm, của ký ức cội nguồn và những kết nối thiêng liêng: giữa con người với con người, con người với thiên nhiên, và con người với cội nguồn lịch sử.

Ngay tại Quảng trường Trống đồng, biểu tượng mới của Nha Trang giàu bản sắc, gần 3.000 chuyên viên kinh doanh sẽ cùng hội tụ và sẵn sàng bước vào một hành trình cộng hưởng của cảm xúc tự hào và khát vọng bứt phá.

Chuỗi sự kiện “Sales Training” dự án La Tiên Villa vào ngày 4/8 - 5/8 - 7/8 vừa qua tại Hà Nội, Nha Trang, TP.HCM đã quy tụ đến gần 5.000 “sứ giả” tham gia

Đại tiệc nghệ thuật và những con số ấn tượng

Toàn bộ sự kiện được “chắp bút” và dàn dựng bởi đạo diễn Long Kan, “phù thủy sân khấu” đứng sau hàng loạt show diễn nghệ thuật - thời trang ngoài trời quy mô quốc tế. Với kinh nghiệm trong việc kết hợp văn hóa bản địa cùng nghệ thuật đương đại từ đạo diễn Long Kan, chương trình hứa hẹn mang đến một bữa tiệc nghệ thuật đa tầng, nơi ánh sáng, âm nhạc, và văn hóa truyền thống hòa quyện, đưa khán giả đi qua hành trình cảm xúc từ tự hào dân tộc đến khát vọng bứt phá.

Hình ảnh tổng thể sân khấu “Sóng Vọng Miền Tiên” sắp xuất hiện tại Quảng trường Trống Đồng

Đằng sau sân khấu với quy mô siêu khủng đang thành hình là những nỗ lực bền bỉ của cả một ê-kíp hùng hậu. Hơn 170 giờ miệt mài ngày đêm sáng tạo, từng chi tiết được tính toán và chỉnh sửa để đạt đến sự hoàn hảo. Mỗi thành viên trong đội ngũ đều “chạy đua cùng thời gian” để kịp tiến độ cho công trình quy mô chưa từng có. Hơn 200 chiến binh thầm lặng đã cùng nhau vận hành mọi chi tiết - từ kỹ thuật, ánh sáng, âm thanh, cho tới từng phút giây trải nghiệm. Tất cả cùng chung một mục tiêu: tạo nên một sự kiện nơi mỗi khoảnh khắc đều chạm đến cảm xúc.

Sân khấu “Sóng Vọng Miền Tiên” trước giờ G

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, chương trình quy tụ dàn line up hàng đầu Việt Nam với hơn 15 tiết mục được dàn dựng công phu. Người tham dự sẽ được đắm chìm trong bữa tiệc âm nhạc đa sắc thái với giọng hát mở màn đầy nội lực từ ca sĩ Hoàng Hải, khơi dậy niềm tự hào Việt Nam; Bùi Lan Hương mang đến những giai điệu Dream Pop ma mị và cuốn hút; Anh Tú đưa người nghe đi qua những cung bậc cảm xúc ngọt ngào và da diết; trong khi DJ Bnuts sẽ khuấy động bầu không khí bằng những thanh âm điện tử hiện đại, cuồng nhiệt.

Dàn “line-up” hứa hẹn bùng nổ sân khấu “Sóng Vọng Miền Tiên” tối ngày 19/8

La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại bắc Nha Trang

Dự án La Tiên Villa là khu nhà giàu bên vịnh Nha Trang, đồng phát triển bởi KDI Holdings và Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế. Sở hữu thế đất phong thủy “tựa sơn nghênh vịnh” độc đáo, dự án được định hướng phát triển theo mô hình biệt thự “compound” ngay mặt tiền đường Trần Phú kéo dài. Giao hoà giữa Đất Tiên Vịnh Ngọc, đây là khu biệt thự hạng sang bên bến du thuyền tại một trong những vịnh biển đẹp nhất hành tinh.

Nằm trong quần thể đô thị 44ha, La Tiên Villa thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích và dịch vụ được quy hoạch đồng bộ, hoàn chỉnh. Đây là nơi những giá trị truyền thống văn hóa được kế thừa và tôn vinh, khai mở một chuẩn mực sống mới sang trọng giữa thiên nhiên nguyên bản và đô thị hiện đại ngay nội đô Nha Trang. La Tiên Villa mang đến không gian sống đậm chất nghệ thuật và cảm hứng sáng tạo, với những “ngôi nhà biết thở”, nơi dành riêng cho cộng đồng cư dân ưu tú.

Ảnh phối cảnh dự án

Lễ ra quân dự án La Tiên Villa - "Sóng vọng miền Tiên" Thời gian: 17h00 ngày 19/8/2025

Địa điểm: Quảng trường Trống Đồng, Libera Nha Trang

Livestream trực tiếp vào 19h00 ngày 19/8/2025 trên fanpage chính thức của VnExpress, CafeF và La Tiên Villa.

