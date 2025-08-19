Một công dân thu nhập thấp đang làm việc tại xã Đông Anh (Hà Nội) mong muốn đăng ký mua nhà ở xã hội. Theo tìm hiểu, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở tại khoản 5 Điều 76 Luật Nhà ở năm 2023 là "Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị".

Theo quy định hiện hành, công dân thắc mắc, các xã ở TP Hà Nội nói chung và xã Đông Anh có được coi là đô thị không?

Một trường hợp khác sinh sống và làm việc tại thị trấn thuộc tỉnh giáp TP Hà Nội, sau sáp nhập thì thị trấn trở thành xã, như vậy xã sau sáp nhập có còn là đô thị không?

Quy định cụ thể nào để người dân xác định là khu vực đô thị, khu vực nông thôn sau sáp nhập đúng với quy định "người thu nhập thấp tại khu vực đô thị"?

Một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Ảnh: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) dẫn quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị quyết số 76/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

Trong đó nêu rõ: Người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách đặc thù áp dụng theo vùng, theo khu vực hoặc theo đơn vị hành chính như trước khi thực hiện sắp xếp cho đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Theo khoản 4 và khoản 5 Điều 26 Nghị định 178/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Các khu vực thị trấn hoặc đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch đô thị trước thời điểm nghị định có hiệu lực, nay thuộc địa bàn xã, thì vẫn tiếp tục được quản lý và thực hiện theo quy hoạch đô thị đã phê duyệt. Khi lập và phê duyệt quy hoạch chung xã sau sắp xếp, phải kế thừa nội dung của quy hoạch đô thị này.

Cũng theo Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, các quyết định về phân loại đô thị của cơ quan có thẩm quyền ban hành trước ngày 1/7/2025 theo kết quả đánh giá chất lượng đô thị trên cơ sở quy hoạch đô thị và nông thôn đã được phê duyệt tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được thay thế, sửa đổi hoặc bãi bỏ.

“Căn cứ các quy định nêu trên, người dân trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ, chính sách áp dụng theo đơn vị hành chính như trước khi thực hiện sắp xếp đến khi có quyết định khác của cấp có thẩm quyền”, Cục cho biết.