UBND TP Đà Nẵng chính thức phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án Tổ hợp công trình phục vụ Lễ hội pháo hoa quốc tế, tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn.

Dự án có tổng diện tích hơn 210.000m2, sở hữu vị trí đắc địa. Phía bắc giáp đường Phạm Hữu Kính; phía nam giáp đường An Tư Công Chúa và cầu Tuyên Sơn; phía tây giáp sông Hàn và vỉa hè đường Chương Dương; phía đông tiếp giáp đường Mỹ An 8, Hoài Thanh, Phan Hành Sơn và khu dân cư hiện hữu.

Tổng vốn đầu tư của dự án gần 10.750 tỷ đồng. Thời gian đấu giá dự kiến vào quý II hoặc quý IV/2025, với giá khởi điểm là 23.822.440 đồng/m2.

Theo định hướng, đây sẽ là trung tâm kinh tế đêm và dịch vụ du lịch cao cấp, gắn với không gian giải trí biển - giải trí đêm. Công trình sẽ thay thế khán đài pháo hoa tạm trên đường Trần Hưng Đạo, trở thành địa điểm chính thức tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Ghi nhận của PV VietNamNet, khu đất nằm giữa cầu Tiên Sơn và cầu Trần Thị Lý, hướng ra sông Hàn, đối diện bên kia là Danang Downtown, Cung thể thao Tiên Sơn...

Khu vực dự án gần phố đi bộ và công viên bờ đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trần Thị Lý, thuận lợi để kết nối các hoạt động du lịch, dịch vụ với không gian hướng biển và bờ tây sông Hàn.

Hạ tầng giao thông xung quanh như các tuyến Phan Hành Sơn, Hoài Thanh, Chương Dương... đã được đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai xây dựng sau đấu giá.

Khu đất dự án đã được quây tôn, một số người dân tận dụng để trồng rau. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc - văn hóa đặc sắc bên sông Hàn, góp phần nâng cao sức hút du lịch và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đêm của Đà Nẵng.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, trong 5 năm tới, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF không chỉ là một sự kiện nghệ thuật mà còn là động lực cho phát triển kinh tế đêm, thúc đẩy du lịch và thương hiệu thành phố.