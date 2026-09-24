Ngày 24/9, các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an xã Củ Chi phong toả hiện trường, điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 2 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.L.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người dân nghe thấy tiếng truy hô phát ra tại một khu nhà trọ ở đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng tới hiện trường, phát hiện 1 người đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 3 người khác bị thương được khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng 1 người trong số đó cũng tử vong.

Theo nguồn thông tin của phóng viên, công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là đối tượng khoảng 25 tuổi. Các nạn nhân là người trong một gia đình, bao gồm cha, 2 con gái và cháu ngoại.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ án mạng. Ảnh: T.L.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sống chung với gia đình vợ tại phòng trọ ở đường Hồ Văn Tắng. Thời gian gần đây, do vợ chồng mâu thuẫn nên nghi phạm chuyển đi nơi khác sinh sống.

Đầu giờ chiều 24/9, nghi phạm quay về chỗ trọ tìm vợ thì tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Nghi phạm dùng hung khí tấn công 4 nạn nhân. Trong đó, vợ và chị vợ của nghi phạm đã tử vong. Cha vợ và người cháu (con của người chị vợ) bị thương nặng.