Chiều nay (1/11), UBND phường Gia Viên (TP Hải Phòng) cho biết, khoảng 22h50 ngày 31/10, tại công trình số 06B lô 30A, Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi, đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Gia Viên, Công an phường và các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ sập giàn giáo.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình thi công đổ bê tông sàn tầng 2, phần sàn bất ngờ sập xuống, khiến hai công nhân là ông D.Đ.H. và ông P.V.Đ. (cùng trú tại xã Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) bị mắc kẹt bên trong công trình.

Hậu quả, cả hai nạn nhân đều tử vong. Ngoài ra, một công nhân khác là ông L.T.Q. (trú tại phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) bị thương ở chân.

Sau khi đưa được các nạn nhân ra ngoài, lực lượng chức năng tiếp tục khắc phục sự cố và bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra.

Theo lãnh đạo phường Gia Viên, thời điểm xảy ra sự cố, nhóm thợ đang thi công tại công trình nhà ở tư nhân. Để kịp tiến độ, nhà thầu đã huy động công nhân làm việc cả ca đêm.