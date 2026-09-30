BTC giải thể thao điện tử sinh viên toàn quốc (NSOC) 2026 khởi động mùa giải mới với chiều 30/9, với thông điệp chính là tìm kiếm những tài năng eSports trẻ còn đang ẩn mình trong cộng đồng sinh viên trên toàn quốc.

NSOC 2026 hứa hẹn diễn ra thành công.

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết: "Esports Việt Nam đang có những bước phát triển đáng kể, trong đó có hệ thống thi đấu dành cho sinh viên. Nếu được định hướng đúng đắn, các bạn sinh viên có thể trở thành những VĐV giỏi, đồng thời tiếp tục tham gia vào các lĩnh vực khác nhau trong hệ sinh thái".

Giải đấu được tổ chức trong 2 tháng, từ ngày 3/10 đến 29/11 trên toàn quốc. Sau vòng sơ loại, vòng loại và vòng Top đội toàn quóc, VCK quốc gia diễn ra vào 29/11. Các VĐV tranh tài ở 2 bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile để tìm ra chủ nhân giải thưởng trị giá lên tới 2 tỉ đồng.