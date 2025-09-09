Chiều 9/9, UBND tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và Tổng công ty Xây dựng số 1 về tiến độ, phương án triển khai dự án cầu Long Hưng và cầu Cát Lái nối TPHCM với Đồng Nai.

Vị trí phà Cát Lái hiện hữu. Ảnh: H.V

Theo báo cáo, dự án cầu Long Hưng nối phường Long Phước (TPHCM) với xã An Phước (Đồng Nai) thuộc công trình cấp đặc biệt, dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2028. Tuyến dài khoảng 12km, trong đó cầu Long Hưng dài hơn 2,3km. Điểm đầu nối đường Vành đai 3 (TPHCM) tại nút giao Gò Công, điểm cuối giao quốc lộ 51. Tuyến chính thiết kế 6 làn xe cơ giới, 2 đường song hành kết nối khu vực, tốc độ tối đa 80km/h. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 11.000 tỷ đồng.

Đối với dự án cầu Cát Lái thay phà, nối xã Đại Phước (Đồng Nai) và phường Cát Lái (TPHCM), tổng chiều dài tuyến hơn 11,6km, phần cầu chính dài 4,7km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, điểm đầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định (TPHCM), cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m. Điểm cuối kết nối vào đường cao tốc Bến Lức - Long Thành qua tỉnh Đồng Nai. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hơn 11,6km.

Tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 19.000 tỷ đồng với 3 phương án, trong đó đơn vị tư vấn kiến nghị đầu tư theo hình thức đối tác công tư, kết hợp vốn ngân sách nhà nước và vốn huy động từ nhà đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai làm việc với các sở ngành và đơn vị liên quan. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo liên quan dự án cầu Cát Lái để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét. Lãnh đạo tỉnh cũng đề xuất khởi công cầu Cát Lái năm 2026, đưa vào khai thác năm trong 2028, đồng thời tổ chức thi tuyển kiến trúc để lựa chọn phương án thiết kế tối ưu.

Với dự án cầu Long Hưng, tỉnh Đồng Nai thống nhất chủ trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, ưu tiên phương án tối ưu để hạn chế phát sinh chi phí, đồng thời nghiên cứu phương án kết nối dự án này trực tiếp vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.