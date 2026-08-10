Theo phương án, đối với cơ sở giáo dục trực thuộc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, sau sắp xếp còn 70 trường chính, 13 phân hiệu và 2 điểm trường, giảm 13 cơ sở so với hiện nay.

Trong đó, 18 trường THPT được sắp xếp để hình thành 9 trường THPT, giảm 9 trường.

Trường chuyên biệt Tương Lai được sáp nhập vào Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng, giảm 1 cơ sở.

Bên cạnh đó, 4 trung tâm giáo dục thường xuyên được sắp xếp thành 1 trung tâm với 3 cơ sở, giảm 3 trung tâm.

Đà Nẵng ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố. Ảnh: G.X

Ở khối cơ sở giáo dục thuộc UBND xã, phường, sau sắp xếp còn 382 cơ sở, gồm 382 trường chính, 511 phân hiệu và 785 điểm trường, giảm 511 cơ sở, tương đương 57,22% so với thời điểm ngày 1/7/2025.

Trong đó, 295 trường mầm non được sắp xếp còn 123 trường, giảm 172 trường; 323 trường tiểu học còn 113 trường, giảm 210 trường; 233 trường THCS còn 96 trường, giảm 137 trường. Sau sắp xếp, thành phố có 50 trường liên cấp TH&THCS, tăng 8 trường.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở GD-ĐT hướng dẫn việc sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng khung năng lực đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; cơ cấu và phương án bố trí nhân sự.

Sở Nội vụ cũng được giao hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động dôi dư; rà soát, bố trí biên chế và hợp đồng lao động sau sắp xếp.

Sở GD-ĐT có trách nhiệm xây dựng tiêu chí, phương án bổ nhiệm hiệu trưởng, cán bộ quản lý; phối hợp rà soát quy mô mạng lưới, giải quyết các vướng mắc về đội ngũ và triển khai sắp xếp các đơn vị trực thuộc.

Đối với các xã, phường, thành phố yêu cầu xây dựng phương án bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư. Đồng thời, các địa phương phải đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, ưu tiên hoàn thiện các điểm trường chính trước khi tiếp nhận học sinh từ các điểm trường lẻ.

Phương án yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với trẻ em, học sinh; bảo đảm quyền học tập và cơ hội tiếp cận giáo dục.

Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9.