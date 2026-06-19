Hiện tỉnh Quảng Ngãi có 1.710 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, có 561 thôn đặc biệt khó khăn. Ảnh: Ngọc Chí

Giảm 546 đơn vị hành chính cấp thôn

Tỉnh Quảng Ngãi có tổng diện tích hơn 14.832km² (xếp thứ 5 toàn quốc về quy mô địa lý); dân số gần 2,2 triệu người, với 96 đơn vị hành chính cấp xã.

Toàn tỉnh hiện có 1.710 thôn, làng, tổ dân phố. Trong số này, 1.104 đơn vị thuộc vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, với 561 thôn đặc biệt khó khăn.

Về quy mô số hộ gia đình, thực trạng cho thấy, sự chênh lệch rõ rệt. Có 52 thôn dưới 50 hộ; 598 thôn từ 60 đến dưới 200 hộ; 288 thôn từ 200 đến dưới 300 hộ và 554 thôn từ 300 hộ trở lên.

Đối với tổ dân phố, có 1 tổ dưới 150 hộ, 15 tổ từ 150 đến dưới 250 hộ, 77 tổ từ 250 đến dưới 450 hộ và 125 tổ từ 450 hộ trở lên.

Tỉnh Quảng Ngãi đang sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở.

Theo phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm 546 đơn vị hành chính cấp thôn, tổ dân phố, tương đương 31,93% tổng số toàn tỉnh.

Sau quá trình sắp xếp, tổng số thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi sẽ là 1.164 đơn vị.

Nhân dân đồng thuận

Hiện nay, các xã đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân ở các thôn, tổ dân phố. Qua lấy ý kiến, hầu hết đồng thuận với chủ trương này.

Ông A Vinh, trưởng thôn Mô Pành, xã Đăk Tờ Kan, chia sẻ: Theo đề án của xã, 3 thôn Mô Pành, Đăk Trăng, Ngọc Năng 2 sẽ nhập lại thành 1 thôn, lấy tên là Tea Uyn. Tên thôn Tea Uyn này theo tiếng Xơ Đăng, là tên của một con suối chảy qua 3 làng cũ.

Ông A Vinh (bên trái), trưởng thôn Mô Pành, xã Đăk Tờ Kan cho rằng, việc sáp nhập thôn phù hợp với điều kiện thực tiễn và khi lấy ý kiến người dân đều đồng thuận. Ảnh: Ngọc Chí

Theo ông A Lủi, người có uy tín thôn Lung Leng (xã Sa Bình), xã vừa tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc nhập thôn Lung Leng với thôn Bình Loong và lấy tên là thôn Lung Leng.

“Hai thôn đều là người Gia Rai, điều kiện kinh tế, văn hóa truyền thống tương đồng. Tôi nghĩ rằng, việc sắp xếp này sẽ tạo điều kiện cho nhân dân ở hai thôn cùng phát triển”, ông A Lủi chia sẻ thêm.

Theo kế hoạch, UBND cấp xã có trách nhiệm rà soát, xây dựng, hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua, hoàn thành trước 30/6/2026.

Khó về công tác nhân sự

Về điều kiện, tiêu chuẩn, các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận thực hiện theo Điều lệ Đảng, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đề án thực hiện mô hình “Dân tin - Đảng cử” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Đề án, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 có 50% Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên và trung cấp lý luận chính trị trở lên; 100% được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về các kỹ năng, nghiệp vụ công tác, kiến thức pháp luật theo chức danh đảm nhiệm…

Tuy nhiên, thực tế hiện nay công tác lựa chọn nhân sự ở các thôn thuộc xã vùng cao, vùng đồng bào DTTS và miền núi gặp không ít khó khăn, do nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn chưa đạt chuẩn về trình độ. Đây chính là “bài toán khó” đối với các địa phương.

Xã Đăk Tờ Kan sắp xếp từ 16 thôn thành 5 thôn. Khó khăn nhất hiện nay là nguồn cán bộ ở các thôn chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định. Ảnh: Ngọc Chí

Ông Vương Văn Mười, Chủ tịch UBND xã Đăk Tờ Kan, cho biết: Xã có diện tích tự nhiên hơn 13.394ha, địa hình đồi núi cao, bị chia cắt. Toàn xã hiện có 16 thôn với hơn 9.210 nhân khẩu, trong đó, đồng bào DTTS chiếm trên 95%. Theo đề án xã xây dựng sắp xếp lại còn 5 thôn.

Theo ông Mười, khó khăn nhất hiện nay của xã là công tác nhân sự ở các thôn. Qua rà soát trình độ của 41 người đảm nhận các chức danh hiện tại ở 16 thôn thì chỉ có 2 người có trình độ đại học, 5 người có trình độ tốt nghiệp THPT.

Đội ngũ này cơ bản đáp ứng nhiệm vụ, nhưng trình độ chuyên môn còn thấp, gây khó khăn cho yêu cầu quản lý hiện đại và chuyển đổi số.

“Giải pháp hiện nay của xã là tìm kiếm nguồn nhân lực trẻ, có trình độ ở các thôn; và từ đó vận động họ tham gia công tác ở các thôn”, ông Vương Văn Mười cho biết.

Linh hoạt lựa chọn nhân sự ở thôn

Tương tự, xã Kon Đào sắp xếp từ 19 thôn xuống còn 10 thôn; trong đó, 8 thôn đồng bào DTTS. Để có nhân sự đạt chuẩn cũng là cái khó của các thôn.

Ông Bùi Tiến Lý, Bí thư Đảng ủy xã Kon Đào cho biết: Về nhân sự, qua rà soát ở 19 thôn thì hiện nay chỉ có 2 người có trình độ đại học; 5 người có trình độ trung cấp, còn lại là THPT trở xuống. Lựa chọn nhân sự hiện nay gặp khó, những người có khả năng làm được việc, nhưng trình độ thì chưa đáp ứng theo yêu cầu.

"Tinh thần của xã là chọn những người có uy tín, năng lực, có trình độ tốt nghiệp THPT trở lên để bố trí nhân sự ở các thôn. Sau đó, sẽ tổ chức đào tạo dần để đạt chuẩn trình độ theo quy định”, ông Lý chia sẻ thêm.

Theo yêu cầu của giai đoạn mới này, cán bộ cấp thôn, tổ dân phố phải có trình độ, am hiểu công nghệ thông tin. Đây thực sự là bài toán khó cho các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi trong việc lựa chọn cán bộ thôn trong thời gian tới.

Vì vậy, cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong công tác nhân sự, để vừa phù hợp với điều kiện thực tiễn và tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân.