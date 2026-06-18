Lựa chọn cán bộ đủ tâm, đủ tầm sau sáp nhập

Ông Phấn mong muốn bộ máy ở thôn, bản sau sáp nhập sẽ có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh: Trọng Bảo

Ông Trần Quang Phấn, người có uy tín thôn Làng Quang, cho rằng chủ trương sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố của Nhà nước là đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở. Trong quá trình triển khai, ông mong muốn Đảng ủy, UBND xã Bát Xát nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các yếu tố lịch sử, dân tộc để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

“Ví dụ như thôn chúng tôi trước đây thuộc xã Quang Kim, sau sáp nhập thành xã Bát Xát, từ đó đến nay tên Quang Kim không còn. Trong khi đó, Quang Kim là xã được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Những năm 1960, đây cũng là địa phương đi đầu phong trào hợp tác xã và sản xuất của Lào Cai; đồng thời là xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Nên chăng, sau sáp nhập có thể đặt tên một thôn mới là Quang Kim để thế hệ sau tự hào và phát huy truyền thống tốt đẹp. Cùng với đó, bộ máy thôn mới sau sáp nhập cũng cần được lựa chọn kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả hoạt động…”, ông Phấn chia sẻ.

Sau sáp nhập, các thôn, bản sẽ có nhiều điều kiện để phát triển. Ảnh: Trọng Bảo

Là trưởng thôn Nặm Cằm, xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai, với 24 năm gắn bó, anh Cổ Kim Vệ cũng có tâm tư khi triển khai chủ trương sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Theo anh, thôn Nặm Cằm hiện có 78 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Tày. Toàn thôn hiện còn 2 hộ nghèo do ốm đau, bệnh tật, không có lao động.

Qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bà con nhân dân đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập và kỳ vọng thôn mới sẽ phát triển hơn, đời sống ngày càng được nâng cao.

“Dự kiến thôn Nặm Cằm sẽ sáp nhập với thôn Pác Bó và giữ tên thôn Nặm Cằm, quy mô mới hơn 150 hộ, gần 1.000 nhân khẩu. Bản thân tôi hiện đã hơn 60 tuổi, sức khỏe và trình độ cũng khó đáp ứng yêu cầu công việc sau sáp nhập. Rất mong xã Nghĩa Đô lựa chọn được đội ngũ cán bộ thôn trẻ, khỏe, có trình độ và nhận được sự tín nhiệm cao của người dân”, anh Vệ cho biết.

Sau sáp nhập, số thôn bản ở Lào Cai giảm gần một nửa

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đang khẩn trương triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho biết toàn tỉnh hiện có 2.906 thôn, bản, tổ dân phố. Theo dự kiến, sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 1.632 đơn vị, gồm 1.399 thôn và 233 tổ dân phố.

Số thôn, bản, tổ dân phố ở Lào Cai sẽ giảm gần một nửa sau sáp nhập. Ảnh: Trọng Bảo

Như vậy, toàn tỉnh sẽ giảm 1.274 thôn, tổ dân phố, tương đương 43,84% số đơn vị hiện có. Sau sắp xếp, dự kiến giảm 3.822 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và khoảng 12.740 người tham gia các hoạt động khác ở cơ sở. Kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố dự kiến giảm khoảng 315 tỷ đồng mỗi năm.

Theo lộ trình, đến nay hầu hết các xã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến về đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố. Dự kiến việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố sẽ hoàn thành trước ngày 30/6.