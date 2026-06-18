Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Thành - Phó vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ - cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay.

Cụ thể, theo ông Thành, thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở, các địa phương đang tập trung xây dựng và hoàn thiện các đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đến nay, 34/34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể, cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Thủ tướng.

Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước dự kiến giảm còn khoảng 2/3 so với hiện nay. Ảnh: Thạch Thảo.

Các địa phương hiện đã xây dựng đề án cụ thể và bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi triển khai.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cả nước hiện có khoảng 90.508 thôn, tổ dân phố, gồm 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Nhiều đơn vị chưa đáp ứng tiêu chí về quy mô số hộ gia đình. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên cả nước dự kiến giảm còn khoảng 2/3 so với hiện nay.

Liên quan đến chế độ, chính sách đối với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố dôi dư sau sáp nhập, ông Thành cho biết các quy định hiện hành đã có cơ chế xử lý đối với cán bộ không chuyên trách ở cơ sở.

Cụ thể, Nghị định số 185 của Chính phủ quy định cơ chế khoán phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách. Trên cơ sở đó, UBND và HĐND cấp tỉnh sẽ căn cứ điều kiện ngân sách địa phương để quyết định mức phụ cấp phù hợp cho từng chức danh, trong đó có trưởng thôn, phó trưởng thôn và tổ trưởng tổ dân phố.

Tiếp tục tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành, địa phương

Cũng tại họp báo, Phó chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Trần Thị Thái cho biết trong quý 3, Bộ sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ Nội vụ sẽ hoàn thiện các dự án luật quan trọng liên quan đến lao động, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục tham mưu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và thực hiện tinh giản biên chế.

Bộ cũng sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời rà soát các quy định về phân cấp, phân quyền và hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.