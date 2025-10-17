Thông tư được ban hành nhằm cụ thể hóa kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khuyến nông khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đây được xem là bước đi quan trọng trong tái cơ cấu tổ chức, đảm bảo lực lượng khuyến nông hoạt động ổn định và hiệu quả hơn ở cơ sở.

Thông tin về nội dung thông tư 60/2025, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phạm Tân Tuyến cho biết, theo tinh thần mới, khuyến nông cấp xã sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã, được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động khuyến nông thiết yếu tại địa phương.

Mỗi xã dự kiến bố trí từ 2-3 viên chức chuyên trách tùy theo quy mô sản xuất và điều kiện thực tế, phối hợp cùng cán bộ phụ trách nông nghiệp của xã để triển khai các chương trình hỗ trợ nông dân.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam

Ở cấp tỉnh, Trung tâm khuyến nông sẽ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ đào tạo cho đội ngũ viên chức, cộng tác viên khuyến nông cơ sở. Hệ thống này được kỳ vọng đảm bảo tính thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, kết nối hoạt động từ tỉnh đến xã.

Theo công văn 145 về việc kiện toàn hệ thống tổ chức thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương của Văn phòng Chính phủ, việc bố trí nhân sự khuyến nông mới không làm tăng biên chế mà dựa trên việc sắp xếp lại lực lượng hiện có tại cấp huyện và các trạm khuyến nông khu vực. Mỗi xã sẽ có khoảng 5-6 cán bộ, công chức, viên chức cùng thực hiện nhiệm vụ khuyến nông, bảo vệ môi trường và hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Đánh giá về việc ra đời của Thông tư 60, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Gian cho biết, thông tư đã bổ sung các chức năng, nhiệm vụ mới cho trung tâm khuyến nông, như được cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, tư vấn - hợp tác công tư,… tạo hành lang pháp lý cho các đơn vị mở rộng hoạt động.

Sở Nông nghiệp và Môi trường An Giang đã hoàn thành rà soát nhân sự, chuẩn bị bố trí lại lực lượng với mỗi xã trung bình 6 cán bộ phụ trách nông nghiệp và môi trường, bảo đảm hoạt động thông suốt từ tỉnh đến cơ sở.

Bố trí đúng người, đúng việc

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam cho biết, việc thống nhất mô hình khuyến nông hai cấp sẽ tăng hiệu quả chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Nam yêu cầu các Sở Nông nghiệp và Môi trường cần nhanh chóng cụ thể hóa Thông tư 60 thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn từng địa phương, bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Nhấn mạnh vai trò của hệ thống khuyến nông cấp xã, Thứ trưởng cho rằng đây chính là “cánh tay nối dài của ngành nông nghiệp”, góp phần hỗ trợ người dân ứng phó dịch bệnh, thiên tai, phát triển sản xuất và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật.

Ông đề nghị các địa phương bố trí đúng người, đúng việc trong hệ thống trung tâm dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt tại những vùng có thế mạnh về chăn nuôi, trồng trọt hoặc sản xuất hàng hóa tập trung.



