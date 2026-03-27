Ngày 27/3, kênh VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức gặp mặt báo chí công bố khởi động dự án sách thiếu nhi, chương trình kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng kênh VTV3 "Cuộc hẹn với tháng Ba", giới thiệu các dự án mới của VTV3 năm 2026.

Kỷ niệm 30 năm lên sóng, đồng thời công bố hành trình đổi mới với định hướng nâng cao chất lượng nội dung, gia tăng sức hấp dẫn và lan tỏa các giá trị văn hóa, nghệ thuật tới công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Nhân dịp này, VTV cũng khởi xướng dự án thư viện số mang tên Mặt trời nhỏ.

Nâng cao hiệu quả các chương trình trên VTV3

Phát biểu tại sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Đỗ Thanh Hải cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình truyền thông mới, bài toán đặt ra với những người làm truyền hình không chỉ là tạo ra các chương trình giải trí hấp dẫn mà còn phải đảm bảo chiều sâu nội dung và giá trị xã hội. Bước sang tuổi 30, VTV3 đã triển khai hàng loạt thay đổi ngay từ đầu năm và tăng tốc trong tháng 3, hướng tới đa dạng hóa nội dung và tiếp cận gần hơn với thị hiếu khán giả.

Nhiều chương trình mới được đưa vào phát sóng như: Ting ting, Gì thế nhỉ?, Trạm đa sắc, Sao 24H, Bạn kể tôi nghe, Sao Check… Bên cạnh đó, các chương trình quen thuộc cũng được làm mới với phiên bản hiện đại hơn như Lá xanh, Chuyến xe âm nhạc xanh… Hàng loạt nội dung mới được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo trẻ trung, năng động cho VTV3 trong giai đoạn tiếp theo.

Đáng chú ý, khung phim 20h trên VTV3 được tái cấu trúc với dòng phim miniseries - hướng đi mới trong tư duy sản xuất, nhằm mang đến trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc cho khán giả truyền hình. Bên cạnh các phim đang thu hút sự quan tâm như Bước chân vào đời, Đồng hồ đếm ngược, nhiều dự án mới cũng đã được khởi động như Lời hứa đầu tiên, Lửa trắng…

Nhà báo Bùi Thu Thuỷ - Phó Phụ trách Ban Sản xuất các chương trình giải trí VTV3 cũng giới thiệu dự án cộng đồng mang tên Mặt trời nhỏ - một thư viện số dành cho trẻ em Việt Nam. Dự án hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm văn học thông qua hình thức nghe nhìn hiện đại.

Mặt trời nhỏ quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng như nhà báo Lại Văn Sâm, các MC của VTV, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, các diễn viên Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền... tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc tới cộng đồng. Dự kiến, thư viện số sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2026 trên ứng dụng riêng, đồng thời tích hợp trên nền tảng VTVgo và website Thời báo VTV

Không chỉ đổi mới nội dung giải trí, VTV3 tiếp tục khẳng định vai trò trong việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt. Nếu như Việt Nam đa sắc góp phần giới thiệu sức sống phong phú của các loại hình văn hóa, nghệ thuật trên khắp cả nước thì Đường lên đỉnh Olympia vẫn duy trì sức hút khi khơi dậy tinh thần hiếu học, truyền cảm hứng tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.

Ở tầm quốc tế, VTV cũng mở rộng hợp tác sản xuất với các đối tác lớn. Nổi bật là dự án hợp tác với Đài TBS (Nhật Bản) trong phiên bản mới của Sasuke - Không giới hạn, hứa hẹn mang đến sân chơi thể thao hấp dẫn, hiện đại. Đồng thời, sự phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc mở ra cơ hội trao đổi kinh nghiệm sản xuất các chương trình nghệ thuật quy mô lớn như Xuân Vãn hay Hoa xuân ca.

Chia sẻ về dự án Sasuke, đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng cho biết đây là một trong những dự án hợp tác quy mô lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai đài. ''Thách thức lớn nhất đối với chúng tôi khi đưa Sasuke quay trở lại mang màu sắc mới, hiện đại hơn và hấp dẫn khán giả trẻ hơn nữa. Và điều quan trọng là lan toả tinh thần thể thao tích cực tới mọi người'' - đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng tiết lộ.

Là khách mời tại lễ kỷ niệm, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ ngưỡng mộ tới những người làm truyền hình bởi sự âm thầm và bền bỉ. Từng là nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, ca sĩ Tùng Dương luôn coi VTV là ngôi nhà thứ hai, là thanh xuân, là bệ phóng để có một Tùng Dương "đủ lông đủ cánh" ngày hôm nay.

"Nếu nói Tùng Dương là ca sĩ của nhà đài cũng không sai bởi nếu có 15 chương trình, tôi sẽ tham gia 14. Có những chương trình cát-sê 0 đồng tôi cũng vui vẻ tham gia. VTV với tôi không chỉ là ký ức, hiện tại mà cả tương lai", ca sĩ Tùng Dương bày tỏ.

Cũng góp mặt trong sự kiện, 3 diễn viên Hồng Diễm, Thanh Hương, Lan Phương tiết lộ vai trò của mình trong chương trình đặc biệt ''Cuộc hẹn với tháng Ba''. Diễn viên Hồng Diễm cho biết đây là lần đầu tiên cô thử sức với một hình tượng mà bản thân từng mong muốn nhưng chưa có cơ hội thể hiện. Trong khi đó, Lan Phương tiết lộ hình ảnh mới sẽ hoàn toàn khác biệt so với trước đây, còn Thanh Hương dí dỏm bật mí bằng một câu thơ, tạo sự tò mò cho khán giả: "Hôm nay hội tụ linh đình, rất mong quý vị si tình chúng tôi".

