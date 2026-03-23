Sau hơn 2 thập kỷ gắn bó với khán giả truyền hình vào mỗi tối Giao thừa, Tết Bính Ngọ vừa qua là năm đầu tiên Táo Quân không sản xuất và thay thế bằng chương trình mới khiến hàng triệu khán giả hụt hẫng.

Cách đây vài ngày, hình ảnh các nghệ sĩ chủ chốt của Táo Quân tham gia tập luyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người bán tin bán nghi, không nghĩ đây là sự thật bởi nếu có Táo Quân thì thường phải đợi đến Tết mới có.

Tuy nhiên, trong một phóng sự phát trong chương trình Cafe Sáng 23/3, VTV đã chính thức thông báo Táo Quân sẽ trở lại trên VTV3 vào 20h ngày 29/3. Đạo diễn là NSƯT Đỗ Thanh Hải.

Các nghệ sĩ quen thuộc gấp rút thực hiện để mang Táo Quân trở lại.

Tiểu phẩm Táo Quân nằm trong chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 nhân kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên (31/3/1996-31/3/2026).

NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng và Vân Dung - những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Táo Quân những ngày đầu sẽ trở lại với khán giả hâm mộ trong hình hài của Ngọc Hoàng và các Táo quen thuộc. Tuy nhiên, đáng tiếc là NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý - hai nghệ sĩ vào vai Nam Tào - Bắc Đẩu vẫn vắng mặt.

"Không phải chỉ có khán giả nhớ chương trình Táo Quân đâu, chúng tôi cũng nhớ lắm. Chúng tôi bám theo format cũ và biến tấu 1 phần để mang hương vị của Táo Quân đến chương trình kỷ niệm này", NSƯT Chí Trung chia sẻ.

NTK Đức Hùng - người lo phần phục trang cho các Táo hàng chục năm qua cho biết quá trình chuẩn bị cho chương trình anh có cảm giác như sắp Giao thừa, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cách đây nhiều năm.