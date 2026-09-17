Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đồng Lương, tính đến 9h ngày 17/9, trên địa bàn ghi nhận nhiều điểm sạt lở do mưa lớn kéo dài từ ngày 13/9.

Hàng nghìn khối đất sạt lở chắn ngang tỉnh lộ 530B đoạn qua xã Đồng Lương

Đáng chú ý, tại khu vực đồi Na Niếng trên tỉnh lộ 530B, đoạn từ Km5+900 đến Km6+300, xảy ra nhiều điểm sạt lở. Trước đó, ngày 16/9, đất đá sạt xuống đường với khối lượng khoảng 700m³, gây ách tắc giao thông. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng giao thông khắc phục, thông tuyến vào khoảng 19h cùng ngày.

Tuy nhiên, rạng sáng 17/9, khu vực này tiếp tục xảy ra sạt lở tại 4 vị trí, với khoảng 800m³ đất đá tràn xuống đường, khiến tuyến giao thông từ Đồng Lương đi Văn Phú tiếp tục bị ách tắc.

Nhiều điểm sạt lở xảy ra ở xã miền núi

Ngoài tỉnh lộ 530B, tại dốc Cây En, thôn Tân Bình cũ, cũng xảy ra sạt lở, khiến Tổ dân cư Tân Bình bị chia cắt, giáo viên không thể đến trường.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã Đồng Lương tổ chức trực ban, trực chỉ huy 24/24 giờ; huy động lực lượng kiểm tra các điểm xung yếu, sẵn sàng sơ tán người dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến

Đến thời điểm báo cáo, xã Đồng Lương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều điểm sạt lở khiến giao thông trên địa bàn bị chia cắt cục bộ.

Quốc lộ 15C sụt lún, tạm cấm phương tiện lưu thông

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mặt đường tại Km89+250, Quốc lộ 15C, đoạn qua xã Pù Nhi, bị sụt lún, tiềm ẩn nguy hiểm. Chính quyền địa phương tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.

Tuyến tỉnh lộ 15C qua xã Pù Nhi bị sụt lún nghiêm trọng

UBND xã Pù Nhi cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, mặt đường tại Km89+250, Quốc lộ 15C xuất hiện tình trạng sụt lún, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Địa phương thông báo tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực xảy ra sự cố. Người dân và các chủ phương tiện được khuyến cáo không cố tình đi qua điểm sụt lún, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo.

Mặt đường nhựa đứt gẫy

Theo lãnh đạo xã Pù Nhi, để bảo đảm việc đi lại, các phương tiện có thể lựa chọn tuyến đường thay thế theo hướng: bản Táo (xã Trung Lý) - Quốc lộ 16 - bản Chiềng Nưa (xã Mường Lý) - Tỉnh lộ 521 - trung tâm xã Mường Lát và ngược lại.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải tạm thời cấm đường

Hiện các đơn vị chức năng đang kiểm tra, đánh giá hiện trạng và triển khai phương án xử lý sự cố. Khi tuyến đường được khắc phục, bảo đảm điều kiện an toàn, cơ quan chức năng sẽ thông báo để phương tiện lưu thông trở lại.

Ảnh: CTV