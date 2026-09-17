Cán bộ, đảng viên xã Nậm Cắn xuống bản hỗ trợ chi bộ, đảng viên ở bản cài đặt ứng dụng trên điện thoại. Ảnh: Thanh Hải

Khi công nghệ bắt đầu thay đổi cách làm

Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Nậm Cắn có 24 chi bộ với 546 đảng viên, trong đó 450 đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS), 23 người đi làm ăn xa. Toàn xã có 12/12 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Trong điều kiện một xã biên giới, miền núi còn nhiều hạn chế về hạ tầng và trang thiết bị, Đảng ủy Nậm Cắn xác định chuyển đổi số không chỉ là đưa văn bản lên môi trường mạng mà phải từng bước thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành.

Đến nay, 100% văn bản của Đảng ủy xã được ban hành trên môi trường điện tử. Các nhóm Zalo được duy trì giữa cấp ủy với cơ sở, trở thành kênh trao đổi công việc nhanh, đồng thời hỗ trợ nắm bắt tình hình tại các bản.

Đáng chú ý, 100% chi bộ đã sử dụng, khai thác Sổ tay đảng viên điện tử; đảng viên đăng ký sinh hoạt, đăng tải kết quả lên hệ thống. 100% đảng viên đã cài đặt và sử dụng.

Từ tháng 5/2026, Đảng ủy xã triển khai thu nộp đảng phí trên dịch vụ công. Đến nay, 23/24 chi bộ đã thực hiện. Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời trên dịch vụ công cũng được triển khai bước đầu.

Những bước chân về bản trong công cuộc chuyển đổi số ở xã biên giới Nậm Cắn. Ảnh: Thanh Hải

Những con số đã cho thấy chuyển đổi số ở Nậm Cắn đã bắt đầu đi vào những công việc cụ thể của tổ chức Đảng, thay vì chỉ dừng ở chủ trương.

Để triển khai, Đảng ủy xã tập trung tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ, nhất là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, các bản cách xa nhau, điều kiện tiếp cận công nghệ không đồng đều, việc chuyển từ cách làm truyền thống sang môi trường số không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Đó là lý do cấp ủy xác định chuyển đổi số phải đi từng bước, vừa làm vừa hướng dẫn, vừa hoàn thiện quy trình.

Phép thử KPI với cán bộ ở xã biên giới

Bước tiến đáng chú ý nhất trong quá trình chuyển đổi số của Nậm Cắn là việc địa phương được Ban Tổ chức Tỉnh ủy lựa chọn là một trong 4 đơn vị cấp xã thí điểm xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức theo Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 7/5/2026 của Tỉnh ủy Nghệ An.

Cán bộ xã xuống bản hỗ trợ tối đa cho các chi bộ và đảng viên cài đặt các ứng dụng số. Ảnh: Thanh Hải

Đây không chỉ là việc đưa thêm một phần mềm vào công việc. KPI đặt ra yêu cầu cán bộ phải xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, kết quả và trách nhiệm của từng vị trí.

Sau 2 tháng thí điểm, Đảng ủy xã Nậm Cắn đã hoàn thành, báo cáo kết quả về tỉnh để tổng hợp.

Việc một xã biên giới, với toàn bộ 12 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn, được lựa chọn thí điểm mô hình mới vừa thể hiện sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của cấp trên, vừa là phép thử đối với khả năng thích ứng của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Nhưng nếu KPI là bước tiến về phương thức quản lý, thì thực tế triển khai các nền tảng số cũng cho thấy những điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nậm Cắn Xã Thị Xí cho biết, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời là một ví dụ.

Theo quy trình thực tế, hồ sơ thường được bộ phận chuyên môn tiếp nhận, kiểm tra, tham mưu trước khi trình cấp có thẩm quyền. Trong khi đó, trên hệ thống hiện nay, cá nhân tự kê khai hồ sơ, hồ sơ chuyển qua tài khoản Bí thư chi bộ rồi đến tài khoản Đảng ủy, chưa có khâu tiếp nhận, kiểm tra của bộ phận chuyên môn.

Ở xã biên giới Nậm Cắn, 100% chi bộ đã sử dụng, khai thác Sổ tay đảng viên điện tử với 100% đảng viên cài đặt và sử dụng.

Ảnh: Thanh Hải

Điều này gây khó khăn trong kiểm soát hồ sơ, phân định trách nhiệm xử lý và bảo đảm sự thống nhất giữa quy trình điện tử với quy trình nghiệp vụ công tác Đảng.

Hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời mới bước đầu thực hiện tại chi bộ cơ quan. Với các chi bộ nông thôn, việc triển khai còn khó do thiếu máy móc, hạ tầng và kỹ năng số chưa đồng đều.

Thực tế này cho thấy, chuyển đổi số ở cơ sở không thể chỉ đo bằng số lượng tài khoản được kích hoạt hay tỷ lệ văn bản điện tử. Đằng sau một quy trình số vẫn là thiết bị, đường truyền, con người và quan trọng hơn là một quy trình nghiệp vụ phù hợp.

Về những giải pháp gỡ khó để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đảng ủy xã Nậm Cắn đang nghiên cứu phương án trang bị thêm máy móc cho các bản, sửa chữa nhà văn hóa cộng đồng để phục vụ hoạt động số; đồng thời tiếp tục bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ, đảng viên.

Từ Sổ tay đảng viên điện tử đến thu nộp đảng phí trực tuyến và thí điểm KPI, Nậm Cắn đang thử đưa chuyển đổi số đi sâu hơn vào công tác Đảng.

Với một xã biên giới còn nhiều khó khăn, thước đo cuối cùng không phải có bao nhiêu phần mềm được đưa vào sử dụng, mà là công nghệ thực sự giúp cấp ủy giao việc rõ hơn, nắm cơ sở nhanh hơn, đánh giá cán bộ sát hơn và nâng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.