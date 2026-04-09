Nga vừa công bố video thử nghiệm thực tế đầu tiên về một hệ thống vũ khí mới, đánh dấu bước tiến đáng kể trong lĩnh vực robot hóa hỏa lực gián tiếp. Đó chính là mô-đun súng cối tự động Bagulnik-82, được lắp đặt trên nền tảng robot mặt đất Kurier do công ty NRTK Caps phát triển. Hệ thống này nổi bật với cơ chế nạp đạn hoàn toàn tự động bằng cánh tay cơ khí robot, cho phép vận hành từ xa mà không cần kíp súng cối phải tiếp xúc trực tiếp với nguy hiểm từ hỏa lực đối phương.

Video: Nga thử nghiệm súng cối robot Bagulnik-82 Kurier mang ‘cánh tay máy’ nạp đạn cối siêu tốc 5 giây.

Nền tảng Kurier là một xe robot gầm xích nhẹ, đa năng, đã được thử nghiệm với nhiều mô-đun khác nhau như vũ khí máy bay không người lái, thiết bị rà phá bom mìn hay trạm điều khiển drone.

Việc tích hợp Bagulnik-82 biến Kurier thành phương tiện tự hành chuyên hỗ trợ hỏa lực mortar. Mô-đun được đặt trên tháp xoay, giúp súng cối nhanh chóng điều chỉnh hướng bắn mà không đòi hỏi phải di chuyển toàn bộ xe.

Các nguồn tin từ topwar.ru và rg.ru cho biết, Bagulnik-82 dựa trên cơ sở súng cối nhẹ 2B24, phiên bản hiện đại hóa từ loại 2B14-1 Podnos đã quen thuộc trong quân đội Nga. Sự kết hợp này cho thấy chiến lược tận dụng nền tảng sẵn có để đẩy nhanh quá trình tự động hóa.

Điểm cốt lõi của công nghệ nằm ở hệ thống nạp đạn tự động. Sau mỗi phát bắn, cánh tay cơ khí sẽ lấy quả đạn 82mm từ kho đạn, đưa vào nòng và thả xuống để kích hoạt.

Toàn bộ chu kỳ nạp đạn và bắn chỉ mất khoảng năm giây, theo video thử nghiệm được công bố rộng rãi.

Robot mặt đất Kurier của Nga trang bị tổ hợp súng cối Bagulnik-82 tự động. Nguồn hình ảnh: kênh БПЛА Техник./1.ru

Nhờ đó, hệ thống duy trì tốc độ bắn thực tế khoảng 10 đến 12 phát mỗi phút trong điều kiện lý tưởng, tương đương hoặc vượt trội so với kíp súng cối được huấn luyện tốt hoạt động thủ công.

Toàn bộ quá trình diễn ra mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Người điều khiển chỉ ngồi ở vị trí an toàn, sử dụng liên kết từ xa để di chuyển xe, xoay tháp, chọn mục tiêu và ra lệnh khai hỏa.

Điều này giảm thiểu đáng kể rủi ro cho lực lượng, đặc biệt trong bối cảnh drone trinh sát và vũ khí chính xác ngày càng phổ biến trên chiến trường.

Về thông số kỹ thuật, Bagulnik-82 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên dữ liệu chính thức chưa được tiết lộ đầy đủ.

Tuy nhiên, dựa trên cơ sở là súng cối 2B24 và các phân tích từ các nguồn Nga như rg.ru cùng defence blog, có thể ước lượng các chỉ số chính sau.

Cỡ nòng là 82mm, với dải bắn từ khoảng 100 mét đến 6.000 mét tùy thuộc vào loại đạn sử dụng.

Tháp xoay cho phép điều chỉnh góc bắn linh hoạt, trong khi nền tảng Kurier hỗ trợ di chuyển trên địa hình gồ ghề với tốc độ lên đến khoảng 35 km/h và tầm điều khiển từ xa vài kilomet.

Hệ thống mang theo kho đạn đủ để thực hiện loạt bắn rồi di chuyển sang vị trí khác, giảm nguy cơ bị phát hiện và tiêu diệt bởi hỏa lực phản pháo.

Ưu điểm chiến thuật của Bagulnik-82 nằm ở khả năng loại bỏ hoàn toàn kíp súng cối khỏi phương trình chiến đấu, như phân tích từ defence blog được lenta.ru trích dẫn.

Trong tác chiến hiện đại, vị trí súng cối truyền thống dễ trở thành mục tiêu của drone hoặc pháo binh đối phương.

Hệ thống robot này cho phép đặt hỏa lực hỗ trợ ở những khu vực nguy hiểm hoặc tiếp xúc cao mà không hy sinh sinh mạng. Nó tăng cường tính cơ động, tốc độ phản ứng và khả năng sống sót nhờ khả năng “bắn rồi chạy”.

Bagulnik-82 phù hợp cho nhiệm vụ hỗ trợ bộ binh, phá hủy công sự, tiêu diệt mục tiêu tập trung hoặc hoạt động trong môi trường đô thị phức tạp.

Việc lắp đặt trên Kurier, nền tảng đã được triển khai thực tế trong một số vai trò, phản ánh xu hướng đa dạng hóa vai trò của robot mặt đất trong quân đội Nga.

Dù video thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định trên bãi tập, nhưng vẫn tồn tại một số thách thức cần khắc phục.

Khả năng chịu tải của kho đạn, độ chính xác khi xe di chuyển, độ tin cậy của cánh tay cơ khí trong điều kiện bụi bẩn, mưa gió hoặc địa hình khắc nghiệt, cùng khả năng chống nhiễu điện tử là những yếu tố quan trọng.

Chi phí sản xuất hàng loạt và mức độ tích hợp vào đơn vị chiến đấu cũng sẽ quyết định tốc độ triển khai thực tế.

Hiện tại, Bagulnik-82 vẫn ở giai đoạn thử nghiệm, nhưng nếu được đưa vào sản xuất và sử dụng rộng rãi, nó có thể trở thành minh chứng cho xu hướng lớn hơn: robot hóa hỏa lực hỗ trợ, giảm phụ thuộc vào nhân sự và nâng cao hiệu quả sống sót trên chiến trường.

Bagulnik-82 thể hiện nỗ lực liên tục của Nga trong việc áp dụng công nghệ tự động hóa vào vũ khí truyền thống. Hệ thống kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế với khả năng robot hóa, chuyển dịch từ mô hình “con người trực tiếp điều khiển” sang “vũ khí tự hành hỗ trợ con người”.

Đây là một phần của cuộc cách mạng yên lặng trong lĩnh vực pháo binh, nơi tính mạng binh sĩ được bảo vệ tối đa mà vẫn duy trì sức mạnh hỏa lực cần thiết.

Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào công nghệ không người lái, Bagulnik-82 có tiềm năng trở thành công cụ quan trọng góp phần thay đổi cách thức hỗ trợ hỏa lực trên chiến trường.

(Theo Topwar.ru, Рg.ru, Lenta.ru, Defence Blog và video thử nghiệm chính thức từ kênh NRTK)