Trong khi ngành hàng không toàn cầu vẫn đang vật lộn với giới hạn tốc độ của máy bay dân dụng thông thường, một bằng sáng chế mới từ Nga vừa xuất hiện như một tia hy vọng cho tương lai du lịch siêu thanh. Ngày 20/2/2026, kỹ sư Vladimir Pismenny (Nga) đã đăng ký thành công tại Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga (FIPS) một thiết kế động cơ turbojet có khả năng đưa máy bay lên tốc độ Mach 4.5, tương đương 5.500 km/h, mà vẫn duy trì hiệu suất ổn định và không bị quá nhiệt. Đây không chỉ là một con số ấn tượng mà còn là giải pháp kỹ thuật thông minh nhằm khắc phục nhược điểm lớn nhất của động cơ phản lực truyền thống.

Vấn đề cốt lõi của động cơ turbojet cổ điển nằm ở máy nén. Khi máy bay bay ở tốc độ cao, không khí vào động cơ bị nén mạnh và nóng lên nhanh chóng, khiến hiệu suất máy nén giảm sút, lực đẩy yếu đi và nhiệt độ tăng vọt đến mức nguy hiểm.

Nhiều thiết kế trước đây đã cố gắng giải quyết bằng cách tăng cường làm mát hoặc thay đổi hình dạng cánh quạt, nhưng chúng thường phức tạp, nặng nề và chưa đủ hiệu quả cho máy bay dân dụng.

Bằng sáng chế của Pismenny tiếp cận vấn đề theo hướng khác, tập trung vào việc điều chỉnh linh hoạt toàn bộ chu trình làm việc của động cơ thay vì chỉ gia cố vật liệu.

Cụ thể, động cơ mới sử dụng turbocompressor (hay turbocharger/bộ tăng áp) với tỷ số nén ban đầu được giảm thấp hơn so với thiết kế thông thường.

Giữa khoang sau máy nén và turbine có một kênh dẫn khí bypass có thể điều chỉnh bằng thiết bị chặn dòng, giúp kiểm soát lượng không khí đi qua turbine một cách chính xác.

Điểm then chốt nhất là “luật điều chỉnh tốc độ rotor” đặc biệt: tốc độ quay của rotor trong chuyến bay sẽ thay đổi tỷ lệ thuận với căn bậc hai của nhiệt độ khí dừng tại đầu vào máy nén.

Nhờ đó, động cơ tự động thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ và áp suất của dòng không khí khi tốc độ bay tăng cao, giữ cho máy nén luôn hoạt động ổn định và duy trì lực đẩy liên tục.

Khi máy bay chuyển sang chế độ siêu âm, động cơ chủ động tăng nhiệt độ khí trước turbine, đồng thời cho phép hơn 15% lượng không khí đi vòng qua turbine.

Đồng thời, nó điều chỉnh tiết diện tới hạn của vòi phun để cân bằng lực đẩy. Để bảo vệ cánh turbine khỏi tải nhiệt cực lớn, nhà phát minh còn tích hợp hệ thống làm mát khí-chất lỏng được thiết kế chuyên biệt cho môi trường khắc nghiệt.

Toàn bộ cấu trúc động cơ chỉ sử dụng bố trí một trục duy nhất, một dòng chảy, giúp giảm trọng lượng và đơn giản hóa sản xuất.

Theo tính toán trong bằng sáng chế, hiệu suất tổng thể của động cơ có thể vượt trên 40%, đồng thời giảm đáng kể tiếng ồn khi cất cánh và hạ cánh, hai yếu tố quan trọng cho máy bay dân dụng.

Công nghệ này mở ra triển vọng rõ ràng cho cả hàng không dân sự lẫn quân sự. Máy bay siêu thanh dân dụng sử dụng động cơ này có thể rút ngắn thời gian bay liên lục địa xuống chỉ còn vài giờ, giúp thay đổi hoàn toàn cách con người di chuyển trên toàn cầu.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây mới chỉ là bằng sáng chế trên giấy. Hiện chưa có thông tin về việc chế tạo mẫu thử nghiệm thực tế hay thử nghiệm trên máy bay.

Việc chuyển từ bằng độc quyền sáng chế (patent) thành sản phẩm hoạt động đòi hỏi nhiều bước kiểm chứng về độ bền, an toàn và chi phí sản xuất, những thách thức vẫn còn phía trước.

Phát minh của Vladimir Pismenny không phải là một bước nhảy vọt thần kỳ mà là một giải pháp kỹ thuật logic và tinh tế, tập trung vào việc kiểm soát thông minh dòng khí và nhiệt độ thay vì dựa hoàn toàn vào vật liệu chịu nhiệt cao cấp.

Nếu được phát triển thành công, đây có thể trở thành nền tảng cho thế hệ máy bay dân dụng siêu thanh, mang lại tốc độ chưa từng có mà vẫn giữ được tính kinh tế và an toàn cần thiết.