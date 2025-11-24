Ngày 20/11, Tập đoàn Kalashnikov chính thức công bố đã hoàn thành 100% hợp đồng quốc phòng năm 2025 với Bộ Quốc phòng Nga về việc cung cấp súng trường bắn tỉa Chukavin SVCh (thường gọi tắt SVCh). Đây là lần thứ hai liên tiếp trong hai năm 2024-2025, Kalashnikov giao hàng đúng hạn và đầy đủ khối lượng súng bắn tỉa hiện đại nhất hiện nay của Nga, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ dòng Dragunov huyền thoại sang thế hệ súng bắn tỉa mới.

Xạ thủ được trang bị súng trường bắn tỉa Chukavin (SVCh). Nguồn ảnh: Ảnh do Tập đoàn Kalashnikov cung cấp.

Súng trường bắn tỉa Chukavin SVCh (thường được gọi tắt SVCh), là sản phẩm do kỹ sư Andrey Yurievich Chukavin – người từng làm việc tại nhà máy Izhmash (nay thuộc Kalashnikov) – thiết kế từ năm 2016 và được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2023.

Mục tiêu ban đầu của dự án là tạo ra một khẩu súng bắn tỉa có thể thay thế hoàn toàn SVD và SVD-S đã phục vụ hơn 60 năm, đồng thời đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại ở khoảng cách xa hơn, chính xác hơn và linh hoạt hơn trong mọi điều kiện thời tiết.

Về công nghệ, SVCh sử dụng nguyên lý trích khí nòng dài (long-stroke gas piston) tương tự dòng AK, điều này giúp vũ khí cực kỳ tin cậy ngay cả khi hoạt động trong môi trường bùn lầy, cát bụi hoặc nhiệt độ khắc nghiệt từ -50°C đến +50°C – một đặc tính thừa hưởng trực tiếp từ gia đình Kalashnikov.

Toàn bộ thân súng được chế tạo từ hợp kim nhôm hàng không và polymer chịu lực cao, giúp giảm trọng lượng đáng kể so với SVD trong khi vẫn đảm bảo độ cứng vững cần thiết cho việc bắn tỉa chính xác.

Dòng súng bắn tỉa Chukavin chính thức được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2023. (Nguồn ảnh: Kalashnikov)

SVCh hiện được sản xuất với ba cỡ nòng chính để phù hợp từng nhiệm vụ khác nhau.

Phiên bản phổ biến nhất là SVCh-8,6 sử dụng đạn 8,6x69mm (.338 Lapua Magnum), cho phép bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách thực tế lên tới 1.500 mét, vượt xa khả năng chỉ khoảng 800 mét của SVD với đạn 7,62x54mmR.

Phiên bản thứ hai là SVCh-7,62x54mmR dành cho những đơn vị vẫn muốn tận dụng kho đạn cũ khổng lồ, còn phiên bản thứ ba là SVCh-7,62x51mm NATO dành cho lực lượng đặc nhiệm hoặc xuất khẩu.

Điểm nổi bật về mặt công nghệ là nòng súng được rèn nguội và phủ lớp chrome cứng bên trong, kết hợp hệ thống ray Picatinny liền khối trên thân và nắp hộp khóa nòng giúp gắn ống ngắm quang học một cách chắc chắn và giữ được điểm ngắm sau hàng nghìn phát bắn.

Báng súng gấp sang bên phải, có thể điều chỉnh độ dài và chiều cao má nghỉ chỉ trong vài giây, rất tiện khi sử dụng trong xe bọc thép hoặc không gian hẹp.

Cò súng hai giai đoạn có lực cò cực nhẹ, chỉ khoảng 1-1,5kg, phù hợp với yêu cầu bắn tỉa chính xác cao.

Khả năng thay nòng nhanh ngay tại thực địa chỉ trong vòng dưới 3 phút là một bước tiến lớn so với SVD trước đây.

Người lính chỉ cần dụng cụ đơn giản là có thể chuyển đổi từ cỡ nòng 8,6mm sang 7,62mm mà không cần mang theo nhiều khẩu súng khác nhau.

Ảnh: TASS/Anton Novoderezhkin

Hộp tiếp đạn polymer 10 viên chắc chắn, có thể thả nhanh bằng một nút bấm, giúp tăng tốc độ tái nạp trong tình huống khẩn cấp.

Theo đánh giá thực tế từ chiến trường, SVCh cho thấy độ chính xác cực cao với nhóm 5 phát bắn ở cự ly 100 mét chỉ nằm trong vòng dưới 1 MOA khi sử dụng đạn bắn tỉa chuyên dụng, ngang ngửa các khẩu súng phương Tây như Accuracy International hay Sako TRG nhưng lại có độ tin cậy và giá thành rẻ hơn rất nhiều.

Với việc hoàn thành hợp đồng năm 2025 đúng hạn, Kalashnikov không chỉ khẳng định năng lực sản xuất mà còn cho thấy Quân đội Nga đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng bắn tỉa ở mọi cấp độ từ lính trinh sát tiểu đoàn đến các đội đặc nhiệm tinh nhuệ.

Trong tương lai gần, SVCh được dự đoán sẽ trở thành súng trường bắn tỉa tiêu chuẩn duy nhất của Lục quân và Thủy quân lục chiến Nga, dần thay thế hoàn toàn dòng Dragunov huyền thoại.