Giá vàng thế giới hôm nay 19/8/2026

Trên thị trường thế giới, tính đến 23h ngày 18/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giảm sâu về 4.363 USD/ounce. Giá vàng thế giới chịu áp lực bán ra sau vài phiên tăng khá mạnh và giá dầu thế giới quay đầu tăng vọt trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran ngày càng mờ mịt.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn ở quanh mức 144 triệu đồng/lượng (bán ra). Ảnh: Phạm Hải

Giá dầu WTI tăng thêm 0,9% lên 85,2 USD/thùng. Dầu Brent vượt ngưỡng 91 USD/thùng. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát tại Mỹ sẽ leo thang, qua đó làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, số liệu tiêu cực về kinh tế Mỹ giúp chặn đà giảm giá của vàng.

Tình hình hiện tại cho thấy sự giằng co giữa tăng trưởng Mỹ suy yếu và áp lực lạm phát từ năng lượng. Dữ liệu yếu về doanh số bán lẻ, CPI, PPI và tâm lý người tiêu dùng khiến xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 giảm còn khoảng 30-35%.

Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng do thị trường lo ngại lạm phát dầu mỏ và rủi ro tài chính. Lợi suất trái phiếu 10 năm quanh 4,74%, trong khi kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,2-5,3%, cao nhất kể từ năm 2007. Trong những phiên tới, thị trường sẽ tập trung vào biên bản Fed, các dữ liệu về nhà ở, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và PMI Mỹ.

Giá vàng trong nước hôm nay 19/8/2026

Trong nước, phiên giao dịch ngày 18/8 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 18/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 18/8, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,6-145,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua.

Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do tính đến ngày 18/8 ở mức 25.750 đồng/USD (mua vào) và 25.800 đồng/USD (bán ra).

Dự báo giá vàng

Vàng giảm sau khi một lần nữa không thể vượt ngưỡng 4.435 USD/ounce. Căng thẳng Mỹ-Iran quanh eo biển Hormuz cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang hạn chế đà tăng. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế Mỹ yếu tiếp tục làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị, tác động trực tiếp đến nguồn cung dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng thủ. Một tàu ngoài khơi Oman bị trúng đạn, trong khi thời hạn đàm phán 60 ngày giữa Mỹ và Iran kết thúc mà chưa đạt tiến triển. Iran tuyên bố duy trì đóng cửa eo biển cho đến khi các lệnh trừng phạt Mỹ và điều kiện liên quan được giải quyết.

Brent hiện quanh 91 USD/thùng, WTI gần 85 USD, duy trì áp lực lạm phát năng lượng. Vàng được hỗ trợ bởi rủi ro địa chính trị, nhưng lợi suất trái phiếu tăng đang hạn chế đà tăng.

Biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed sẽ được công bố vào 1h sáng 20/8 theo giờ Việt Nam. Nhà đầu tư sẽ tập trung tìm kiếm tín hiệu về quan điểm của các quan chức Fed đối với lạm phát, tăng trưởng và định hướng lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các dữ liệu về thị trường nhà ở và chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ công bố cuối tuần có thể tác động đáng kể đến đồng USD, lợi suất trái phiếu và giá vàng. Những thông tin này được kỳ vọng sẽ định hình tâm lý thị trường trong ngắn hạn.

Biên bản được Fed công bố ngày 19/8 theo giờ Mỹ có thể tạo động lực mới nếu cho thấy lập trường ít “diều hâu”.

Về kỹ thuật, nếu vượt vùng kháng cự 4.448 USD/ounce, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu tiếp theo tại 4.518 USD và 4.596 USD. Ngược lại, nếu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.333 USD, giá vàng có thể lùi về 4.262 USD và sâu hơn là 4.205 USD. Diễn biến tại các vùng hỗ trợ và kháng cự này sẽ là yếu tố quan trọng định hướng xu hướng giá vàng trong ngắn hạn.