Theo báo cáo của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào ngày 12/8, cảnh sát thành phố Lạc Lăng, tỉnh Sơn Đông, vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo sử dụng thủ đoạn "vàng bọc vonfram".

Các đối tượng đã dùng trang sức mạ vàng bên ngoài, bên trong lõi là vonfram - một kim loại có tỷ trọng gần như vàng để đem đi cầm cố, lừa đảo ở nhiều địa phương.

Tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 nghi phạm, thu hồi được 340.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) tiền mặt.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 1/2026, khi 3 người đàn ông lần lượt đến cửa hàng thu mua vàng của anh Lưu tại thành phố Lạc Lăng để xin cầm cố vàng trang sức.

Vàng thật được bọc bên ngoài lõi vonfram khiến thủ đoạn này khó bị phát hiện bằng các phương pháp kiểm tra thông thường. Ảnh: CCTV

Họ giới thiệu mình đang cần tiền gấp, chỉ cầm cố trong vài tháng và sẽ đến chuộc lại. Vì nghiệp vụ cầm cố yêu cầu phải giữ nguyên hiện trạng của trang sức, anh Lưu chỉ có thể kiểm tra bằng các phương pháp thông thường như quan sát màu sắc, cân trọng lượng và dùng lửa đốt sơ qua bề mặt.

Tuy nhiên, những chiếc vòng, nhẫn này được gia công vô cùng tinh vi. Lớp bên ngoài là vàng thật nên các bài kiểm tra thông thường đều "qua mặt" được.

Vào thời điểm đó, anh Lưu tin rằng mình đã nhận được những món đồ có giá trị và đồng ý cho vay hơn 100.000 NDT (khoảng hơn 390 triệu đồng). Anh cũng đã cẩn thận ghi lại thông tin danh tính của từng người trước khi giao tiền.

Đến tháng 3, khi hết hạn cầm cố, các số điện thoại của những người đàn ông kia đều không liên lạc được.

Nghi ngờ bị lừa, anh Lưu quyết định cắt đôi một chiếc vòng vàng để kiểm tra. Điều khiến anh sửng sốt là bên trong chiếc vòng sáng bóng kia không phải là vàng nguyên chất mà là một lõi kim loại màu xám trắng.

Anh Lưu kể lại: "Họ nói cần tiền gấp, cầm vài tháng rồi chuộc. Tôi xem màu sắc, cân nặng, thử lửa đều thấy ổn nên yên tâm nhận. Đến khi hết hạn không liên lạc được, tôi mới thấy bất thường, cắt ra thì bên trong toàn là lõi vonfram, đầu óc tôi như muốn nổ tung".

Theo các điều tra viên, sở dĩ thủ đoạn này có sức lừa đảo cao là vì vonfram có tỷ trọng rất gần với vàng.

"Vàng bọc vonfram" là đồ trang sức có lớp vàng thật bên ngoài, khiến các phương pháp kiểm tra thủ công truyền thống gần như bất lực. Chỉ có cách cắt hoặc phá hủy sản phẩm mới có thể phát hiện ra bên trong là vonfram.

Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ 9 nghi phạm trong đường dây. Ảnh: CCTV

Sau khi nhận được tin báo, các trinh sát của Cục Công an thành phố Lạc Lăng đã nhanh chóng vào cuộc.

Dựa vào thông tin căn cước mà các đối tượng để lại, họ đã xác định được danh tính của 3 nghi phạm chính là Chu, Lý và Trương, sau đó lần lượt bắt giữ chúng ở các địa phương khác.

Qua quá trình đấu tranh, một đường dây lừa đảo hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp đã dần lộ diện. Các đối tượng thường xuyên di chuyển và lẩn tránh ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Đến ngày 3/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được tổng cộng 9 thành viên của băng nhóm này. Theo lời khai, nhóm này đã mua những món trang sức "vàng bọc vonfram" trên mạng từ đầu năm 2026.

Các nghi phạm thay phiên thực hiện các vụ lừa đảo, phân tán địa bàn hoạt động nhằm tránh bị phát hiện.

Chúng đã gây ra hơn 40 vụ lừa đảo tại hơn 10 thành phố và khu vực như Đức Châu, Truy Bác, Tế Nam, Liêu Thành, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 1 triệu NDT (khoảng 3,9 tỷ đồng).

Cảnh sát địa phương đã kêu gọi các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý nâng cao cảnh giác, đặc biệt là các cửa hàng nhỏ, các tiệm cầm đồ và các cơ sở thu mua vàng, bởi đây là những đối tượng mà bọn tội phạm thường nhắm đến.

Các chủ tiệm không nên chỉ dựa vào phương pháp kiểm tra thủ công mà cần sử dụng thiết bị chuyên dụng, tuân thủ quy trình xác minh danh tính, lưu giữ đầy đủ hồ sơ giao dịch và báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu khả nghi.

Theo CCTV, Nhật báo Pháp luật, Nhật báo Bắc Kinh