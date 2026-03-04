Hôm nay (4/3), Trần Việt Khánh (SN 2003, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) chính thức lên đường nhập ngũ, bắt đầu quá trình rèn luyện trong môi trường quân đội. Anh là một trong 804 thanh niên đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học của tỉnh Ninh Bình lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tại Trường Đại học FPT, Khánh có nhiều cơ hội nghề nghiệp, nhưng anh vẫn chọn tạm gác lại kế hoạch cá nhân để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khánh chia sẻ, ông nội anh từng tham gia kháng chiến. Từ nhỏ, anh thường xuyên nghe ông kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy tự hào. Những câu chuyện ấy đã âm thầm nuôi dưỡng trong anh tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng được cống hiến.

Đặc biệt, sau khi theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), hình ảnh những khối quân nhân bước đều trong đội hình trang nghiêm, khí thế khiến anh vô cùng xúc động và tự hào.

Điều đó càng thôi thúc anh viết đơn tình nguyện nhập ngũ để thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

“Được bố mẹ ủng hộ, động viên, tôi càng vững tâm với quyết định của mình”, anh nói.

Từ khi nhận thông báo trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Khánh đã chủ động điều chỉnh lịch sinh hoạt, tích cực tham gia các môn thể thao để nâng cao thể lực.

Bên cạnh đó, Khánh còn chủ động tìm hiểu môi trường quân ngũ, xem các video hướng dẫn chuẩn bị quân tư trang, tác phong sinh hoạt trong quân đội.

Chàng trai 23 tuổi chia sẻ: “Tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ giúp tôi rèn luyện tính kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần tập thể. Sau khi xuất ngũ, kết hợp những trải nghiệm này với kiến thức đã được đào tạo, tôi tin con đường phía trước sẽ vững chắc hơn”.

Hơn 6.000 thanh niên Ninh Bình lên đường nhập ngũ

Đợt tuyển quân năm 2026, toàn tỉnh có hơn 6.000 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong đó, số người có trình độ cao đẳng, đại học là 804.

Hôm nay, tỉnh Ninh Bình tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2026 tại 10 điểm. Ghi nhận của PV tại điểm giao nhận quân số 7: Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Đông A, buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn và đại diện lãnh đạo Quân khu 3 đã tới dự, động viên, chúc mừng các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương tặng hoa, động viên, chúc mừng các tân binh.

Tại điểm giao nhận quân số 7 có 671 công dân lên đường nhập ngũ.

Nhiều phụ huynh xúc động dặn dò con giữ gìn sức khỏe, rèn luyện tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Người thân bịn rịn tiễn con em lên xe về đơn vị.

Các tân binh vẫy tay tạm biệt người thân, bạn bè.

Đông đảo người thân, bạn bè có mặt để tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.