Theo quyết định của Thủ tướng về việc gọi công dân nhập ngũ năm 2026, quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng về việc giao chỉ tiêu tuyển nhận công dân nhập ngũ năm 2026, từ ngày 4-5/3 tới, thanh niên trên địa bàn cả nước sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam sẽ đến các địa phương để dự lễ giao, nhận quân.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Thời gian qua, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới một số văn bản để các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.

Toàn quân đã được tập huấn, quán triệt và thống nhất các nội dung cần thực hiện, nhất là các nội dung mới cần lưu ý để các địa phương, đơn vị nắm chắc nhiệm vụ; chỉ đạo rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ của các tỉnh, thành phố sau sáp nhập và phân bổ chỉ tiêu tuyển, nhận quân đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng từ sớm để các địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã chú trọng thực hiện tốt các bước tuyển quân từ khâu rà soát, nắm nguồn, đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công dân và gia đình có công dân được gọi nhập ngũ để tuyên truyền, quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách; thực hiện tốt các quy trình, các khâu, các bước trong tuyển quân ở cơ sở, chỉ đạo nâng cao chất lượng bình cử, đề xuất, bảo đảm dân chủ, công khai, chất lượng với phương châm "tuyển người nào chắc người đó".

Theo Thông tư 105/2023 của Bộ Quốc phòng, việc phân loại sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ dựa trên 2 tiêu chí chính: thể lực và bệnh tật.

Về thể chất, Bộ Quốc phòng áp dụng chỉ số BMI. Chỉ số BMI = cân nặng (kg)/chiều cao bình phương (m). Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự phải đạt sức khỏe loại 1, 2 hoặc 3.

Loại 1 có chỉ số BMI từ 18,5-24,9, loại 2 có chỉ số này từ 25-26,9, loại 3 từ 27-29,9.

Ngoài ra, những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ sẽ không gọi nhập ngũ (quy định trước đây tại Thông tư 148/2018 là cận thị từ 1,5 diop trở lên).