Đạo diễn Lương Đình Dũng và ê-kíp vừa họp báo công bố dự án điện ảnh Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại.

Ngoài Hứa Vĩ Văn, phim quy tụ nhiều gương mặt trẻ, mới như: Nguyễn Xuân Thắng - quán quân The Next Gentlemen 2024, Bé Quyên - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, Yu Dương (từng đóng Lời nguyền huyết ngải)...

Phim xoay quanh Bảo (Nguyễn Xuân Thắng) - một thợ độ xe vô tình đánh thức một bí mật kinh hoàng khi tháo dỡ và cải tạo một chiếc xe không rõ nguồn gốc.

Đạo diễn Lương Đình Dũng (bên trái). Ảnh: NSX

Từ đó, loạt hiện tượng kỳ quái và rùng rợn liên tiếp xảy ra khi bóng ma của một cô gái trẻ mất tích bất ngờ xuất hiện, mang theo cơn giận dữ và khát khao báo thù kẻ sát hại mình.

Tại sự kiện, đạo diễn Lương Đình Dũng nói viết kịch bản từ những câu chuyện ma ám ảnh của người thân, bạn bè; những vùng đất kỳ bí anh từng đến.

Khi đặt tên phim, anh nói đồi thường gợi lên hình ảnh thơ mộng, đẹp đẽ. Nhưng ngọn đồi trong phim này "luôn phủ đầy sương mù, gây ám ảnh bởi những bí mật chết chóc và thần bí".

Lương Đình Dũng và ê-kíp dành gần 3 năm đi thực tế bối cảnh, chuẩn bị, tìm diễn viên...

Ngoại hình người mẫu Nguyễn Xuân Thắng vào vai nam chính

Tác phẩm khai thác nhiều bối cảnh đẹp như: thảo nguyên dứa lớn nhất Việt Nam ở Tam Điệp, hồ Tràng An (Ninh Bình), rừng già nguyên sinh ở Mộc Châu, ngôi nhà bí ẩn nổi tiếng ở Hà Nội và đặc biệt lần đầu đưa hang động Bàn Bù dài 1km rất đẹp ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa lên màn ảnh rộng.

Ê-kíp đã vượt nhiều bất cập để quay phim vào giai đoạn từ tháng 1 - 3 với thời tiết mùa đông giá lạnh thất thường của miền Bắc, nhờ vậy bắt được những khung hình u ám, ấn tượng.

Về lý do chọn những gương mặt trẻ, mới, Lương Đình Dũng nói muốn tạo cơ hội cho người trẻ thể hiện tài năng. Quan trọng hơn, họ có những tố chất phù hợp với nhân vật.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn vào vai nhà báo si tình, luôn đau đáu tìm bạn gái mất tích cùng chiếc xe hơi cũ. Ảnh: Tư liệu

Trước câu hỏi về áp lực doanh thu và cạnh tranh với các tác phẩm ra rạp tháng 9, đạo diễn xem là điều bình thường. Anh và ê-kíp dành hết tâm huyết nấu một “món ngon” với hy vọng công chúng yêu thích.

Lương Đình Dũng cũng mong tất cả phim Việt ra rạp đều thắng để các nhà làm phim có động lực làm thêm những tác phẩm hay, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khán giả trong nước.

Anh không giấu kỳ vọng Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại có cơ hội tranh tài tại các liên hoan phim quốc tế và được phát hành tại 51 quốc gia trên thế giới.

Người mẫu Nguyễn Xuân Thắng tại sự kiện. Ảnh: NSX

Hứa Vĩ Văn vắng mặt, được giới thiệu đảm nhận vai An - nhà báo si tình luôn đi tìm cô bạn gái mất tích.

Nam chính bộ phim - người mẫu Nguyễn Xuân Thắng kể bị đạo diễn Lương Đình Dũng đưa ra nhiều yêu cầu đặc biệt như: không cho phép nói chuyện với ai, kể cả người thân để "giữ tinh thần ở mức tần số thấp nhất"; nhìn một cách lơ đãng, mơ hồ để mọi sự năng động, vui tươi trong ánh mắt dần biến mất...

"Sau những bài tập đó, tôi đã hòa vào vai Bảo - người mang tâm lý nặng nề, có nỗi đau lớn về thể xác cũng như tinh thần - một cách tự nhiên nhất", mỹ nam sinh năm 2001 nói.

Nhan sắc người đẹp Bé Quyên. Ảnh: NSX

Người đẹp Bé Quyên vào vai Ngư - cô gái bị bạn trai hiến tế làm thần giữ của. Để vào cảnh bị chìm xuống nước trong ô tô, cô dành nhiều thời gian tập bơi, làm quen với việc nín thở dưới nước cũng như vượt qua nỗi sợ nước.

Trong khi đó, Yu Dương vào vai Ngà - theo cô là "nhân vật có cảm xúc dữ dằn, nhiều phân đoạn đáng sợ với máu và cả cảnh hành động, chết chóc".

Cô và các diễn viên tập gần 2 tháng cho các cảnh hành động. Quá trình ghi hình được đảm bảo an toàn, họ luôn có đồ bảo hộ và sự hỗ trợ từ các cascadeur trong những cảnh va đập mạnh.