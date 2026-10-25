Khi ắc quy hết điện, có nhiều cách để giúp chiếc xe khởi động trở lại. Với những xe số sàn, người lái đôi khi có thể khởi động bằng cách đẩy xe rồi nhả côn. Tuy nhiên, cách này không phù hợp với nhiều mẫu xe hiện đại, đặc biệt là xe số tự động. Khi đó, sử dụng bộ kích điện chuyên dụng hoặc dây câu bình từ một chiếc xe khác là lựa chọn thực tế hơn.

Lắp và tháo dây câu bình đúng cách

Với ô tô hiện đại, câu bình cần được thực hiện đúng quy trình để hạn chế nguy cơ chập điện hoặc làm hỏng các thiết bị điện tử. Trước khi thao tác, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất, bởi vị trí đấu nối và quy trình có thể khác nhau giữa các mẫu xe.

Thông thường, dây câu bình màu đỏ được nối vào cực dương của hai bình ắc quy. Dây màu đen nối cực âm của xe hỗ trợ, còn đầu còn lại được kẹp vào điểm tiếp mát phù hợp trên xe hết điện, theo hướng dẫn của nhà sản xuất, thay vì mặc định nối trực tiếp vào cực âm của bình.

Sau khi đấu nối chắc chắn, khởi động xe hỗ trợ và chờ một khoảng thời gian ngắn trước khi thử khởi động xe hết điện. Nếu xe hết điện chưa thể nổ máy, nên chờ thêm thay vì đề liên tục, bởi việc này có thể khiến ắc quy tiếp tục suy kiệt và làm nóng bộ đề.

Khi xe hết điện đã khởi động ổn định, không nên vội tháo dây ngay lập tức. Có thể để hai xe chạy thêm một vài phút rồi tháo dây theo trình tự ngược với lúc đấu nối, tránh để các đầu kẹp chạm vào nhau hoặc chạm vào phần kim loại không phù hợp.

Xe cần chạy bao lâu sau khi câu bình?

Sau khi động cơ khởi động được, máy phát điện sẽ ngay lập tức cung cấp điện cho các hệ thống trên xe, đồng thời nạp lại năng lượng cho ắc quy. Tuy nhiên, khi động cơ chạy không tải, khả năng nạp điện thường hạn chế, nhất là khi ắc quy đã cạn sâu.

Theo khuyến nghị được dẫn trong bài viết của Carscoops, tài xế nên lái xe khoảng 30 phút, ưu tiên hành trình ổn định trên đường thông thoáng, để máy phát điện có thời gian nạp thêm điện cho ắc quy. Dù vậy, đây không phải khoảng thời gian bảo đảm ắc quy sẽ được sạc đầy trong mọi trường hợp.

Nếu ắc quy đã cũ, bị suy giảm dung lượng hoặc cạn điện nghiêm trọng, việc lái xe một quãng đường ngắn có thể không đủ để khôi phục khả năng khởi động. Trong điều kiện trời tối, mưa hoặc phải sử dụng nhiều thiết bị điện như đèn pha, điều hòa và cần gạt nước, lượng điện dành cho việc nạp ắc quy cũng có thể giảm.

Vì vậy, sau khi câu bình, tài xế không nên mặc định chỉ cần để xe nổ máy vài phút là có thể yên tâm tắt máy. Nếu xe tiếp tục khó khởi động, cần kiểm tra tình trạng ắc quy và hệ thống sạc thay vì cố chạy xe để nạp điện.

Các chuyên gia cho rằng, câu bình chỉ giúp khởi động động cơ, không thay thế việc sạc ắc quy đúng cách. Nếu xe thường xuyên hết điện, khó khởi động lại sau khi tắt máy hoặc đèn cảnh báo hệ thống sạc bật sáng, tài xế nên đưa xe đến cơ sở kỹ thuật để kiểm tra ắc quy, máy phát điện và hệ thống điện.

(Theo Carscoops)

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